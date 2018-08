Danko: Ámulok, hogy honnan vesznek az elnökjelöltek annyi pénzt a kampányra

Pozsony | A köztársaságielnök-választás egyik kulcsfontosságú kérdése, hogy minden jelöltnek egyforma körülményeket biztosítsunk az induláshoz - a finanszírozás szabályait is beleértve. „Csak ámulok, hogy egyes elnökjelöltek már ma sok pénzt fektetnek a nagy reklámtáblákba és a kampányba, és tényleg több tíz- és több százezer euróról van szó” – közölte a Tablet.TV műsorában Andrej Danko SNS-elnök és parlamentelnök.

Szerinte egyes jelöltek aligha tudtak az életükben ennyi pénzt összegyűjteni. Hozzátette: ez nem érvényes Robert Mistríkre, aki megmutatta a kampány finanszírozását.

„A kampányok finanszírozási rendszerét ellenőrzés alá kellene vonni. Ez a politikai pártokat is érinti, és erről egy új törvény is fog szólni” – mondta.

A Szlovák Nemzeti Párt, mint elmondta, ősszel mutatja be a saját elnökjelöltjét. Danko továbbra is nőt szeretne erre a pozícióra, de a lehetséges jelöltjei tartanak az esetleges negatív kampánytól. „Egy ilyen harc nagy áldozattal jár, rengeteg piszkot és támadást hoz magával, főleg a második körben” – tette hozzá.

Danko azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az SNS szabad kezet ad a választóinak, és egyetlen jelöltet sem fog ajánlani. „Bízom benne, hogy a kérdést őszig sikerül lezárni. De ha az SNS parlamenti párt, és én vagyok a parlament elnöke, akkor a pártnak kellene saját elnökjelöltet állítania” – mondta.

Danko reagált Bugár Bélának, a Most-Híd elnökének a Tablet.TV-ben tett korábbi kijelentéseire is. Ezek szerint, ha bebizonyosodik, hogy Szlovákia tudatosan részt vett Trinh Xuan Thanh vietnámi vállalkozó elrablásában, akkor a pártja kilép a kormánykoalícióból. Ha pedig ez nem bizonyosodik be, akkor arra fogja felszólítani Andrej Kiska államfőt, az ellenzéki politikusokat és az újságírókat, hogy kérjenek bocsánatot azért, hogy bizonyítékok nélkül terjesztették ezt a hírt. Danko elítélte az emberrablást, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy korai még ítéleteket és politikai döntéseket hozni ezzel kapcsolatban. Hozzátette: találkozott Jaromír Čižnár főügyésszel, és a parlament elnökeként hozzáférése van bizonyos információkhoz az SIS-től is, és úgy látja, mindkét intézmény teljesíti a kötelességeit.

Arra kérdésre, hogy bízik-e abban, hogy objektív lesz a nyomozás, Danko azt válaszolta, hogy természetesen igen. „Ne piszkítsuk már folyton Szlovákiát. Olyan nehezen született meg ez az ország. Én büszke vagyok Szlovákiára. Ha állandóan megkérdőjelezzük a saját működési mechanizmusainkat, saját magunkat, és folyton negatív lesz a hozzáállásunk, akkor nem tudjuk ezt tovább építeni. Szlovákia egy demokratikus jogállam” – mondta az SNS elnöke.

A szlovákiai politika problémája szerinte, hogy egyes politikusok cirkuszt csináltak a politikából. Ha a politika a szakmai véleménycseréről szólna, akkor lehet, hogy az nem lenne annyira érdekes a sajtóban, de biztosan sokkal többet segítene az országnak. Hozzátette: „remélem, hogy az emberek egyszer észreveszik, hogy ki az, aki csak játssza a politikát, és ki az, aki a problémák megoldásával foglalkozik”. Ezenkívül Danko elmondta, hogy számára az a legfontosabb, hogy az SNS meg tudja valósítani a céljait. De ehhez meg kell egyeznie a koalíciós partnerekkel. „A parlament szeptemberi ülésén engem három törvény érdekel, és világos elképzelésem van az élelmiszeriparral, a mezőgazdasággal, az iskolaüggyel és a védelemmel kapcsolatban is, ami a mi felelősségünk” – mondta.

„Elfogadtatjuk az üdülési utalványokat minden alkalmazott részére, és emeljük a 13. és a 14. fizetést. Fontos számomra, hogy a politikai pártokról és az adócsökkentésről szóló törvényt elfogadjuk. Ahhoz, hogy ezt elérhessem, meg kell egyeznem a koalíciós partnereimmel. Ez politikai kompromisszumkötés kérdése” – tette hozzá.