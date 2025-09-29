Közélet

Jövőre is marad a tranzakciós adó a kis cégeknek, az egyéni vállalkozók is fizethetik az év végéig

Második olvasatban tárgyalja a parlament Adam Lučanský SNS-képviselő módosító javaslatát, melynek értelmében január 1-től már csak a jogi személyeknek kellene fizetniük tranzakciós adót, vagyis az egyéni vállalkozók számára megszűnne ez az adónem.  

A tranzakciós adóról szóló törvény módosító javaslata több technikai jellegű változtatást is tartalmaz. Pontosítja például több fogalom – mint a továbbszámlázott költség, az állandó telephely vagy az adóalany  – meghatározását is. 

Az SNS eredetileg azt javasolta, hogy a tranzakciós adó fizetése alól az egyéni vállalkozók mellett mentesüljenek a százezer euró alatti forgalmú, kis cégek is, a változás pedig már októbertől hatályba lépett volna, a pénzügyminisztérium azonban nem értett egyet a javaslattal.

A törvénymódosítás már a júniusi parlamenti ülésen is napirenden volt, rendkívüli ülés keretében vitatták volna meg, de a koalíciós képviselők végül az ősz ülésre halasztották a vitát. 

Szeptemberben tovább tárgyalt róla a koalíció, aminek az lett az eredménye, hogy kikerült a módosításból a 100 000 euró árbevétel alatti cégekre vonatkozó enyhítés. 

Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter erről azt mondta, hogy a módosításnak ez a része uniós jogszabályokba ütközne. A miniszter elutasította, hogy a tranzakciós adó a vállalatok számára likvidáló hatású lenne, évente ugyanakkor mintegy 530 millió eurót terveznek beszedni a vállalkozóktól. 

A módosításról ma nem szavaz a parlament, a legközelebbi szavazásra kedden délelőtt kerül sor.

Nyáron még biztosan marad a tranzakciós adó, a koalíció őszre napolta a tárgyalást

