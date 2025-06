Csak a fiókban van a Komárom–Pozsony vasúti szakasz modernizációja – a minisztérium más vonalakat újít fel

A regionális jellegű felújítási munkákat az EU helyreállítási alapjából fedezik.

A mai nappal nyolc vasútvonal felújítását indítjuk el Szlovákia-szerte

– jelentette be Ráž.

Kifejtette, hogy a 220 milliós összeget eredetileg a pályaszerkezet rekonstrukciójára különítették el, de ebből cserélik majd a vezetékeket is, illetve hidakat és peronokat is felújítanak.

„Ez tehát olyan jelentős forrás, amelyre a regionális vasútvonalaknak Szlovákiában valóban nagy szüksége van” – hangsúlyozta a közlekedési miniszter.

Mint kiderült, nemcsak ez az összeg áll rendelkezésre a vasúti infrastruktúra rendbetételére. Bednárik ugyanis elmondta, hogy a teljes keretösszeg meghaladja az 510 millió eurót, és összesen 12 projektre fordítható. Jelen pillatban azonban csak nyolc projekt van terítéken, vagyis ezek esetében már zajlik a közbeszerzés.

A felújítást 2026. június 30-áig kell befejezni.

A ŽSR vezérigazgatója csak néhány konkrét munkálatot ismertetett. Ezek alapján többek között a garamfői (Telgárt) vasúti híd állapotát, a Pozsony–Újvároska (Leopoldov) terhelhetőségét javítják, és az első befejezett projekt a Margitfalva–Vereskő (Margecany–Červená Skala) szakasz lehet.

Ugyanakkor a csallóköziek annyira nem örülhetnek.

A Pozsony–Komárom vonal parkolópályán van

Kérdésünkre, hogy mi a helyzet a szlovákiai magyarok számára kulcsfontosságú szakasz villamosításával, és egy második vágány kialakításával, a ŽSR vezetője nem köntörfalazott.

„Ez még mindig csak papíron létezik. Nem kezdtük el a folyamatot” – közölte. Hozzátette, jelenleg Misérdnél (Nové Košariská) végeznek karbantartást a kapacitás növelésének érdekében.

A kétvágányúsítás jelenleg a fiókban hever. Ez olyasmi, amit szeretnénk. Nem tartunk viszont ott, hogy azt mondhassam, két év múlva hozzáfogunk

– mondta el, hozzátéve, ugyanakkor nem is zárható ki, hogy két év múlva elkezdenek ezen dolgozni.

A Komárom és Pozsony közötti egyvágányú vasútvonal több mint 120 éves. A Leo Express vonatai legfeljebb 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Tehát kétségtelen, hogy szükség lenne rekonstrukcióra, egy új vágány pedig a teher- és személyforgalom sokszor problémás összeegyeztethetőségét is megoldhatná.

Február végén fel is röppent a hír, hogy éppen a piaci igények indíthatnák be a folyamatot. A Denník N akkor megírta, hogy akár stratégiai beruházássá is nyilváníthatnák a projektet, most azonban Bednárik szavai alapján úgy tűnik, hogy ez nem valószínű.

Ez összefüggésben lehet azzal, hogy az akkori vezérigazgató, Alexander Sako távozott, helyét Bednárik májusban vette át. Akárhogy is: