CPAC: Fico, Orbán és Babiš egyre jobb barát

Az amerikai mintára megszervezett CPAC-konferenciák egyik legnagyobb jelentősége, hogy megmutatják, melyik politikai erők állnak a legközelebb ahhoz a nézetvilághoz, melyet Donald Trump jelenlegi államfő képvisel. Az Egyesült Államok szerepe és célkitűzései a régióban az elnökválasztás óta jelentősen megváltoztak: a körülményes együttműködés helyett az egységes Európa sokkal inkább riválisnak számít. Az Európai Unió működését kritizáló pártok pedig lehetséges politikai szövetségesek.

A CPAC Hungary résztvevői lefedték a teljes régió kínálatát. A Fidesz, a Smer és az ANO részvételén túl a pénteken beszélő Alice Weidel a radikális, egyre népszerűbb, de kormányon kívüli német AfD-t képviselte, Herbert Kickl pedig az osztrák Szabadságpárt képviseletében jelent meg a konferencián. Maga Trump videóüzenetet küldött a résztvevőknek.

Külön utakon, egy helyre

A régiós pártok mind sajátos úton jutottak el odáig, hogy a rendezvényen szerveződnek. Orbán Viktor magyar kormányfő korábban is kimondottan jó személyes kapcsolatokat ápolt az Egyesült Államok új vezetőjével és továbbra is érdeke a Trumphoz igazodás – még akkor is, ha az USA az orosz és kínai témák kapcsán a magyarországi stratégiával teljesen ellentétes célkitűzéseket fogalmaz meg. Andrej Babiš a liberális ANO-t változtatta át fokozatosan egy leginkább baloldali-populistának mondható párttá.

Az előző választáson leváltott, büntetőügyekkel terhelt, éles kijelentéseiről ismert üzletember-politikus személyes sértettséget is érezhet az Európai Unió kapcsán. Az ANO tavaly kilépett az európai liberálisok frakciójából és átigazolt a Patriótákhoz. Robert Fico pedig egy hangsúlyosan baloldali pártot alakított át úgy, hogy az európai ügyek kapcsán teljesen mást mond, mint a baloldaliak, de annál közelebb van az üzenete a radikálisokhoz. A Smer egyelőre frakció nélkül áll az Európai Parlamentben és kimaradt a Patrióták csoportjának megalapításából is, pedig meghívást kapott – Fico akkor az értékkülönbséggel magyarázta a távolságtartást.