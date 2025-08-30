A tvnoviny.sk olvasójának felvétele
Dodge Challengerével balesetezett Pavol Gašpar, a Szlovák Titkosszolgálat igazgatója
Nyitrán történt az incidens.
A Szlovák Titkosszolgálat (SIS) igazgatója, Pavol Gašpar szombaton reggel nyolc óra tájékán közlekedési balesetet szenvedett Nyitrán – számolt be hírportálján a Markíza.
Gašpar éppen a Dodge Challengerét vezette, amikor ütközött egy autóval. Személyi sérülés nem történt, egy út szélén lévő villanyoszlopot azonban sikerült kidöntenie a SIS-igazgatónak.
A baleset körülményei egyelőre ismeretlenek, a rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.
