Červeňová: Aki nem oltatja be a gyerekét,veszélyezteti az egészségét és az életét

„Szlovákiában a kötelező védőoltásnak köszönhetően sikerült felszámolni a gyermekbénulást. Az oltással megelőzhető más betegségek is jelentősen visszaszorultak. A kötelező oltás elutasításával nemcsak a saját gyerekünket tesszük ki a betegség kockázatának, hanem más, az fertőzésre érzékeny gyerekeket is, akik életkoruk, vagy egészségi okok miatt nem kaphatnak oltást” – nyilatkozta Červeňová.

A szakember tájékoztatása szerint a legkisebb gyerekek a legveszélyeztetettebbek, azok akik még nem kaphatták meg az oltást. Az ő immunrendszerük még gyenge, nem képes védekezni a fertőzések ellen. „2025-ben három halálesetet történt szamárköhögés miatt, olyan gyerekek haltak bele a betegségbe, akik még túl kicsik voltak ahhoz, hogy be lehessen oltani őket ” – figyelmeztetett a szakember.

Az országos tiszti főorvos közölte, az ÚVZ szakmai kerekasztal összehívását kezdeményezte, hogy a szakemberek megoldást keressenek a csökkenő átoltottság okozta problémákra és a szamárköhögés terjedésére.