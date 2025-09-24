Černák ügyvédei szerint teljesültek a szabadlábra helyezés feltételei

Az ügyész kiemelte, hogy a Restart – Új Élet Polgári Társulás Černákén kívül még soha semmilyen szabadlábra helyezési kérelmet nem nyújtott be, és a társulás tevékenysége „szöges ellentétben áll” mostani kezdeményezésével. Hozzátette, hogy a PT alapszabályába csak nemrég került be az elítéltek visszailleszkedésének segítése. „A Nagyszombati Járási Bíróságnak mindenképpen el kell utasítania a társulás, illetve az elítélt azonos kérvényét is” – hangsúlyozta Brodanská.

Hozzátette, hogy a szakértői vélemények szerint az elítélt agresszív, impulzív személy és hajlamos a manipulálásra. „Az ügyében hozott ítéletek alapján 28 ember megölésében minden kétséget kizáróan részt vett, és a gyilkosságok többségét személyesen ő követte el” – tette hozzá.

„Alattomos, brutális kivégzésekről beszélünk”

– folytatta az ügyész. Szerinte Černák börtönben tanúsított megfelelő magaviselete csak annak tudható be, hogy elérje a szabadlábra helyeztetését.

A védelem szerint Mikuláš Černák minden feltételt teljesített a szabadlábra helyezéséhez. Diana Messingerová ügyvéd szerint annak feltételei is adottak, hogy a bíróság elfogadja, hogy a Restart – Új Élet Polgári Társulás kezeskedik Černákért. Szerinte a szakértői vélemények alapján nem fenyeget, hogy az elítélt a szabadlábra helyezése után újabb bűncselekményeket kövessen el. Hangsúlyozta, hogy Černák sosem szenvedett mentális betegségekben, de szabadlábra helyezése után szakszerű pszichológiai segítséget is nyújthatnak neki.

Černák feltételes szabadlábra helyezését a Restart – Új Élet Polgári Társulás kezdeményezte. Az elítélt tavaly azt kérte a bíróságtól, úgy tekintsen az indítványra, mintha azt ő is benyújtotta volna személyesen, egyben ismét kijelentette, megbánta az általa elkövetett bűnöket. A besztercebányai alvilág volt főnökét több gyilkosságban való részvétel miatt ítélték el. Az életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltők leghamarabb 25 év után kérhetik feltételes szabadlábra helyezésüket.