Čaputová nem tervezi visszatérését a politikába

Zuzana Čaputová volt államfő nem tervezi visszatérését a politikába, és nem készül politikával kapcsolatos szerepvállalásra – ezt a közösségi hálón tette közzé.

„Azt hallottam, hogy állítólag a politikai visszatérésemet mérlegelem, vagy valamilyen kampányszerepre készülök. Nagyra tartom azok bizalmát, akik ezt kívánnák. De azok kételyeit is látom, akik nem szeretnék ezt” – írta a volt államfő. Megismételte, hogy végleg távozott a politikából. „Másképp igyekszem a társadalom hasznára lenni, az összetartás erősítésén dolgozni. Egy erősebb, ellenállóbb és kevésbé megosztott ország ugyanis a legjobb feltétele az állam jó működésének” – tette hozzá a volt államfő.

Čaputová 2019-től 2024-ig volt államfő, másodszor már nem indult a posztért. Korábban az ellenzéki Progresszív Szlovákia alelnöke volt.

