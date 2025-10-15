Büntetőeljárás indult Peter Kotlár ellen az oltásellenes kijelentései miatt

Az információt Martin Daňo kétes hírű youtuber hozta nyilvánosságra. Ő azok egyike, akik feljelentést tettek Kotlár ellen a COVID–19 elleni oltásról szóló veszélyes álhírek terjesztése miatt, rajta kívül több ellenzéki politikus is ugyanígy tett, köztük Tomáš Szalay és Jana Bittó Cigániková (SaS).

Az információt a rendőrség is megerősítette a Sme napilapnak.

Kotlárt a márciusi sajtótájékoztatója után jelentették fel, amikor kijelentette, hogy a Pfizer és a Moderna COVID elleni mRNS vakcinái problémás összetételűek, és a génterápia egyik formáját jelentik. A beoltott embereket génmódosított kukoricához hasonlította.

Ugyanezen vakcinák összetételét időközben a Szlovák Tudományos Akadémia is megvizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy összetételük megfelel a gyártók által közölt információknak, és nem tartalmaznak semmi olyat, ami lehetővé tenné idegen DNS átírását az emberi genomba.