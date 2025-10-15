A Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított Peter Kotlár kormánybiztos ellen rémhírterjesztés gyanújával.
Büntetőeljárás indult Peter Kotlár ellen az oltásellenes kijelentései miatt
Az információt Martin Daňo kétes hírű youtuber hozta nyilvánosságra. Ő azok egyike, akik feljelentést tettek Kotlár ellen a COVID–19 elleni oltásról szóló veszélyes álhírek terjesztése miatt, rajta kívül több ellenzéki politikus is ugyanígy tett, köztük Tomáš Szalay és Jana Bittó Cigániková (SaS).
Az információt a rendőrség is megerősítette a Sme napilapnak.
Kotlárt a márciusi sajtótájékoztatója után jelentették fel, amikor kijelentette, hogy a Pfizer és a Moderna COVID elleni mRNS vakcinái problémás összetételűek, és a génterápia egyik formáját jelentik. A beoltott embereket génmódosított kukoricához hasonlította.
Ugyanezen vakcinák összetételét időközben a Szlovák Tudományos Akadémia is megvizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy összetételük megfelel a gyártók által közölt információknak, és nem tartalmaznak semmi olyat, ami lehetővé tenné idegen DNS átírását az emberi genomba.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.