Bugár: a koalíciónak nem lesz közös elnökjelöltje

Pozsony | Nem állít közös elnökjelöltet a kormánykoalíció Bugár Béla, a Híd elnöke szerint. Ezt vasárnap jelentette be az RTVS 5 perc múlva 12 (O 5 minút 12) című vitaműsorában. Hozzátette: a Hídnak saját jelöltje lesz, akiről júniusban döntenek.

Bugár szerint a Híd országos tanácsán - még Andrej Kiska bejelentése előtt, hogy nem indul az elnökválasztáson - döntött arról, hogy saját elnökjelöltet indít. Több lehetséges név is felmerült, a végső döntést június 9-én kellene meghozniuk.

A Híd elnöke elmondta: olyan hangok is vannak, melyek szerint neki is a jelöltek között lenne a helye, de "másrészt tudni kell azt is, hogy a köztársasági elnöknek mindig kompromisszumokat kell hoznia az ország előrejutásának érdekében."

Bugár Andrej Kiska döntését tudomásul vette, de egyelőre nem tudja, milyen irányban folytatódik a jelenlegi köztársasági elnök politikai karrierje.

"Minden embert szívesen látunk a politikában, akiben valós szándék van arra nézve, hogy Szlovákia helyzete javuljon" - mondta Bugár, hozzátéve, hogy az ilyen emberekből nagyon kevés van.