Bugár: Kilépünk, ha állami szerv is érintett

Nagyra dagadt a hazájában életfogytiglanra ítélt vietnámi állami vezető németországi elrablása okozta botrány, amelyben szlovák állami szervek is érintettek. Bugár Béla, a Híd elnöke kilátásba helyezte, hogy a Híd kilép a koalícióból, ha bebizonyosodik, hogy szlovák kormányzati szerv képviselője tudatosan segítette az emberrablást.

A Híd korábban kijelentette, hogy ha beigazolódik, kormányszervek is érintettek a vietnámi férfi kormánygéppel való elrablásában, akkor kilépnek a koalícióból. Ez még érvényes?

Múlt héten elmondtuk, hogy mit várunk el az egyes kormányzati szervektől. Ezek a feltételeink fokozatosan teljesülnek. Például a héten összeülnek az érintett parlamenti bizottságok. Kértük azt is, hogy az új információk alapján, amelyeket az egyik napilap közölt, alakuljon egy független vizsgálócsoport, ez a folyamat is elindult. Kértük, hogy a közjogi méltóságokat védő hivatal vezetőjét helyezzék szolgálaton kívül, míg le nem zárul a vizsgálat, hiszen az ő emberei is érintettek lehetnek, ez is megtörtént. Védelmet kapnak azok is, akik hajlandók beszélni az ügyről.

Tehát elégedett, és már lekerült az asztalról a koalícióból való kilépés?

Dehogyis került le. Én azt mondom, ha a vizsgálat lezárul, és azt bizonyítja, hogy valamelyik állami szerv embere tudatosan részt vett ebben a szégyenletes akcióban, akkor nincs mit keresnünk ebben a koalícióban.

A német szervek egyértelműen bizonyítottnak látják, hogy az elrabolt vietnámi férfi rajta volt a szlovák kormánygépen. Ez nem elég indok arra, hogy kilépjenek a koalícióból?

Miért lenne? Aki ezt várja, az nem tudja, hogyan működik a rendszer. A szlovák delegációkkal is előfordul, hogy a külföldi útról többen térünk vissza, mint ahányan elindultunk. Hozhatunk embereket az ottani külképviseletről, esetleg kint dolgozó szlovákiai vállalkozókat vagy egy kulturális szervezet kinti fellépésének résztvevőit. Az nem elég indok, hogy a vietnámi delegáció több taggal repült tovább, mint ahányan ide érkeztek.

A koalícióból való kilépés tehát abban az esetben lenne aktuális, ha kiderülne, hogy a közjogi méltóságok testőrségének vezetője tudott az elrabolt férfiról?

Ha kiderül, hogy a testőrség vezetője vagy a belügyminisztérium valamilyen módon segítette az illető elrablását, akkor lenne a kilépés aktuális. De ezt nem az újságíróknak, nem a politikusoknak kell kimondaniuk, hanem az illetékes szerveknek.

Önök tárgyaltak erről a Smerrel?

Igen, múlt héten pénteken a koalíciós tanács ülésén csak ez volt a téma. A legnagyobb problémának azt tartották, hogy miért kell ezt a vizsgálatot lefolytatni, miért kell szolgálaton kívül helyezni a testőrség vezetőjét. Azzal érveltek, hogy Robert Kaliňák hazugságvizsgálaton vesz majd részt. Én akkor is elmondtam, hogy a hazugságvizsgálat egy töltetlen fegyver, amivel nem lehet védekezni. Ezt próbálta meg Igor Matovič is, de ugyanez történt Malina Zsák Hedvig esetében is, aki szintén vállalta a hazugságvizsgálatot, és annak a vizsgálatnak az eredményét sem ismerték el mérvadónak az igazságszolgáltatási szervek. Ez csak egy gesztus, ami azt mutatja, hogy nem fél az üggyel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. Az igazi megoldás csak egy vizsgálat lehet. Ezért fontos, hogy a főügyész felvette a kapcsolatot a német szervekkel, és az új információkat közösen ellenőrzik. Amint kiderül, hogy egyes államigazgatási szervek emberei részt vettek az elrablásban, akkor nincs mit keresnünk a koalícióban. De ha azt bizonyítja a vizsgálat, hogy ez nem igaz, akkor én azt fogom várni a köztársasági elnöktől, az ellenzéki politikusoktól, az újságíróktól, hogy kérjenek bocsánatot Szlovákiától, mert ezzel ártottak az országnak.

A vizsgálatokkal általában az a legnagyobb probléma, hogy sokáig tartanak. Mikorra várja ön az eredményt?

Remélem, hogy néhány hónapon belül lezárul, mert ha az derül ki, hogy az ügybe igenis belekeveredtek az állami szervek, akkor az előrehozott választások összeköthetők lehetnek például az európai parlamenti választásokkal.