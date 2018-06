Bugár: a Hídnak saját elnökjelöltet kell állítania

Pozsony | A Híd egy olyan párt, amely nemcsak népszerű, de helyes politikát is tud folytani és amely a szélsőségseken és a nacionalistákon kívül mindenkivel képes együttműködni – mondta Bugár Béla a párt X. közgyűlésén.

Bugár kiemelte, hogy a pártja mindent megtesz azért, hogy eltüntesse a múlt igazságtalanságait, mint a mečiari amnesztiákat. Azt is elmondta, hogyha a párt valakivel megegyezik, akkor tartja a szavát.

A pártelnök szerint a Híd a jövőben is az együttműködésen fog dolgozni, az egészséges kompromisszumokért, melyek az ország javát szolgálják.

Bugár a Kuciak-gyilkosságról is beszélt, melyet szörnyű tettnek tart, és melyet elsősorban a kompetens hivataloknak kell kivizsgálniuk.

Elítélte azokat akik gyűlölködéssel töltik meg a közbeszédet: „Szlovákiában elfelejtettünk beszélgetni, nem tudunk kultiváltan, tárgyilagosan párbeszédet folytatni. Soha nem látott megosztottság tanúi vagyunk.“

Bugár elismerte hogy a kormány rekonstrukciója során a Híd nem kommunikált túl szerencsésen, de kiemelte, hogy ők voltak az elsők akik Kaliňák belügyminiszter távozását követelték, és ők voltak azok, akik végül elérték ezt.

Bugár elismételte azt is, hogy a Hídnak elnökjelöltet kell állítania. Fontosnak tartja ugyanis, hogy 2019-ben egy kisebbségi jelölt is megméresse magát az elnökválasztáson. Véleménye szerint ez nemcsak a kisebbségnek, de Szlovákiának is jót tenne.