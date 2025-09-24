Megszavazták az újabb megszorító csomagot, botrányosan fejeződött be a parlamenti vita

Ma este kilenc óra előtt a koalíciós képviselők lezárták a Fico-kormány harmadik konszolidációs csomagjának megszavazását: a javaslatcsomagra 78 kormánypárti képviselő szavazott igennel, Ján Ferenčák (Hlas) nem szavazott az ellenzék pedig kivonult a szavazásról.

A végszavazást az tette lehetővé, hogy a koalíciós többség megszavazta az általános vita lerövidítését. A 2,7 milliárd eurós megszorító csomaghoz még 40 ellenzéki képviselő készült hozzászólni, de a koalíció ezt nem tette lehetővé.

A vita lerövidítését Richard Raši (Hlas), a parlament elnöke javasolta, 78 koalíciós képviselő szavazta meg, Ján Ferenčák (Hlas) nem támogatta.

A vita befejezése után Ladislav Kamenický (Smer) kapott még szót, aki újra csak az ellenzéket hibáztatta az óriási államháztartási hiány miatt. Az ellenzék várhatóan már nem válaszolhat a miniszter felszólalására, melyet bekiabálásokkal szakítottak meg.

„Ne kiabálj Pročko, ne kiabálj"

– rivallt rá Jozef Pročko képviselőre Kamenický.

Az ülés Igor Matovič (Szlovákia mozgalom) miatt félbeszakadt, mivel transzparenssel állt a felszólaló Kamenický elé. Öt perc múlva a koalíció megszavazta, hogy még ma voksolnak a javaslatcsomagról.

Január 6. helyett szeptember 15. lesz munkanap

A koalíció megegyezett az ünnepnapok számának csökkentésében is. Az eredeti tervvel ellentétben január 6. marad ünnepnap és munkaszüneti nap is, de szeptember 15-e jövőre már munkanap lesz.

Ugyancsak munkanap lesz május 8., az üzletek pedig csak néhány ünnepen: karácsonykor, nagypénteken és húsvét vasárnapján, illetve január 1-jén maradnak zárva.