Frissítve

Megszavazták az újabb megszorító csomagot, botrányosan fejeződött be a parlamenti vita

Kamenicky - matovic
TASR

Igor Matovič és Ladislav Kamenický éles vitája a konszolidációs csomagról

Lajos P. János
Lajos P. János

Ma este hatkor a koalíciós képviselők megszavazták Richard Raši (Hlas), a parlament elnöke váratlan javaslatát az általános vita berekesztéséről, így a kormány által beterjesztett konszolidációs csomagról már ma szavazott a parlament. A végszavazásra este háromnegyed kilenckor került sor.

Ma este kilenc óra előtt a koalíciós képviselők lezárták a Fico-kormány harmadik konszolidációs csomagjának megszavazását: a javaslatcsomagra 78 kormánypárti képviselő szavazott igennel, Ján Ferenčák (Hlas) nem szavazott az ellenzék pedig kivonult a szavazásról. 

A végszavazást az tette lehetővé, hogy a koalíciós többség megszavazta az általános vita lerövidítését. A 2,7 milliárd eurós megszorító csomaghoz még 40 ellenzéki képviselő készült hozzászólni, de a koalíció ezt nem tette lehetővé. 

A vita lerövidítését Richard Raši (Hlas), a parlament elnöke javasolta, 78 koalíciós képviselő szavazta meg, Ján Ferenčák (Hlas) nem támogatta. 

A vita befejezése után Ladislav Kamenický (Smer) kapott még szót, aki újra csak az ellenzéket hibáztatta az óriási államháztartási hiány miatt. Az ellenzék várhatóan már nem válaszolhat a miniszter felszólalására, melyet bekiabálásokkal szakítottak meg. 

„Ne kiabálj Pročko, ne kiabálj" 

rivallt rá Jozef Pročko képviselőre Kamenický.

Az ülés Igor Matovič (Szlovákia mozgalom) miatt félbeszakadt, mivel transzparenssel állt a felszólaló Kamenický elé. Öt perc múlva a koalíció megszavazta, hogy még ma voksolnak a javaslatcsomagról.

Január 6. helyett szeptember 15. lesz munkanap

A koalíció megegyezett az ünnepnapok számának csökkentésében is. Az eredeti tervvel ellentétben január 6. marad ünnepnap és munkaszüneti nap is, de szeptember 15-e jövőre már munkanap lesz. 

Ugyancsak munkanap lesz május 8., az üzletek pedig csak néhány ünnepen: karácsonykor, nagypénteken és húsvét vasárnapján, illetve január 1-jén maradnak zárva. 

Kamenický egyedül maradt

Két napig tartott a konszolidációs csomag részletes vitája. Az ellenzék élesen bírálta a tervezetet, illetve a kormány és az egyes miniszterek aktuális költekezését is. A koalíciós képviselők a vitában egyáltalán nem szólaltak fel, Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminisztert egyetlen tárcavezető sem támogatta a vitában.   

Az ellenzék élesen bírálta Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminisztert, mert a konszolidáció idején 800 ezer euróért szervezett nyílt napot a belügyminisztériumban és Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális minisztert is, aki 16 ezer euróért vásárolt magának repülőjegyet New Yorkba. Boris Susko (Smer) igazságügy-miniszter további 750 ezer eurót akar kifizetni a bíróknak jubileumi prémiumok címén. 

adóemelés
Elemző: a konszolidációs csomag megkeseríti az életünket, hiányoznak a célzott intézkedések

Štefan Kišš (PS) a kormány mai intézkedései közül hozott fel néhány példát a pazarlásra. 

„37 millió euróért vett a kabinet ruhaanyagot katonai egyenruhákra egy horvát cégtől, mert állítólag senki más nem tud ilyet gyártani” 

– kifogásolta a képviselő. A másik megjegyzése a Rudolf Huliak (SNS-jelölt, Vidék pártja) sportminisztert támogató képviselők hozzáállására vonatkozott, akik korábban még azt mondták, nem támogatják a konszolidációs csomagot. 

„A kormány ma jóváhagyott 25 millió eurót három atlétikai stadion megépítésére, a zólyomira, ami csak 20 km-re van Očovától, 15 milliót. Kíváncsi vagyok, Huliakék támogatják-e már a konszolidációt?” – kérdezte a PS gazdasági szakértője. Očová Rudolf Huliak szülőfaluja, ahol évekig polgármester is volt.

konszolidációs csomag
parlament
Richard Raši
koalíció
