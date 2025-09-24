Igor Matovič és Ladislav Kamenický éles vitája a konszolidációs csomagról
Megszavazták az újabb megszorító csomagot, botrányosan fejeződött be a parlamenti vita
Ma este hatkor a koalíciós képviselők megszavazták Richard Raši (Hlas), a parlament elnöke váratlan javaslatát az általános vita berekesztéséről, így a kormány által beterjesztett konszolidációs csomagról már ma szavazott a parlament. A végszavazásra este háromnegyed kilenckor került sor.
Ma este kilenc óra előtt a koalíciós képviselők lezárták a Fico-kormány harmadik konszolidációs csomagjának megszavazását: a javaslatcsomagra 78 kormánypárti képviselő szavazott igennel, Ján Ferenčák (Hlas) nem szavazott az ellenzék pedig kivonult a szavazásról.
A végszavazást az tette lehetővé, hogy a koalíciós többség megszavazta az általános vita lerövidítését. A 2,7 milliárd eurós megszorító csomaghoz még 40 ellenzéki képviselő készült hozzászólni, de a koalíció ezt nem tette lehetővé.
A vita lerövidítését Richard Raši (Hlas), a parlament elnöke javasolta, 78 koalíciós képviselő szavazta meg, Ján Ferenčák (Hlas) nem támogatta.
A vita befejezése után Ladislav Kamenický (Smer) kapott még szót, aki újra csak az ellenzéket hibáztatta az óriási államháztartási hiány miatt. Az ellenzék várhatóan már nem válaszolhat a miniszter felszólalására, melyet bekiabálásokkal szakítottak meg.
„Ne kiabálj Pročko, ne kiabálj"
– rivallt rá Jozef Pročko képviselőre Kamenický.
Az ülés Igor Matovič (Szlovákia mozgalom) miatt félbeszakadt, mivel transzparenssel állt a felszólaló Kamenický elé. Öt perc múlva a koalíció megszavazta, hogy még ma voksolnak a javaslatcsomagról.
Január 6. helyett szeptember 15. lesz munkanap
A koalíció megegyezett az ünnepnapok számának csökkentésében is. Az eredeti tervvel ellentétben január 6. marad ünnepnap és munkaszüneti nap is, de szeptember 15-e jövőre már munkanap lesz.
Ugyancsak munkanap lesz május 8., az üzletek pedig csak néhány ünnepen: karácsonykor, nagypénteken és húsvét vasárnapján, illetve január 1-jén maradnak zárva.
Kamenický egyedül maradt
Két napig tartott a konszolidációs csomag részletes vitája. Az ellenzék élesen bírálta a tervezetet, illetve a kormány és az egyes miniszterek aktuális költekezését is. A koalíciós képviselők a vitában egyáltalán nem szólaltak fel, Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminisztert egyetlen tárcavezető sem támogatta a vitában.
Az ellenzék élesen bírálta Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminisztert, mert a konszolidáció idején 800 ezer euróért szervezett nyílt napot a belügyminisztériumban és Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális minisztert is, aki 16 ezer euróért vásárolt magának repülőjegyet New Yorkba. Boris Susko (Smer) igazságügy-miniszter további 750 ezer eurót akar kifizetni a bíróknak jubileumi prémiumok címén.
Štefan Kišš (PS) a kormány mai intézkedései közül hozott fel néhány példát a pazarlásra.
„37 millió euróért vett a kabinet ruhaanyagot katonai egyenruhákra egy horvát cégtől, mert állítólag senki más nem tud ilyet gyártani”
– kifogásolta a képviselő. A másik megjegyzése a Rudolf Huliak (SNS-jelölt, Vidék pártja) sportminisztert támogató képviselők hozzáállására vonatkozott, akik korábban még azt mondták, nem támogatják a konszolidációs csomagot.
„A kormány ma jóváhagyott 25 millió eurót három atlétikai stadion megépítésére, a zólyomira, ami csak 20 km-re van Očovától, 15 milliót. Kíváncsi vagyok, Huliakék támogatják-e már a konszolidációt?” – kérdezte a PS gazdasági szakértője. Očová Rudolf Huliak szülőfaluja, ahol évekig polgármester is volt.
