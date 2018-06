Börtönben maradhat a Fülöp-szigeteki férfi dunaszerdahelyi gyilkosa

Pozsony | Ismét őrizetbe vették azt a dunaszerdahelyi támadót, aki a rendőrség szerint május 26-án Pozsonyban olyan brutálisan megvert egy Fülöp-szigeteki férfit, hogy az öt nap múlva belehalt sérüléseibe. Az ügyész tegnap javaslatot tett előzetes letartóztatására.

A rendőrség tájékoztatása szerint múlt pénteken vették ismét őrizetbe Juraj H.-t, akit az áldozat, Henry John Serafica Acorda halálát követően már emberöléssel gyanúsítanak. A 28 éves férfi a gyanú szerint május 26-án hajnalban a pozsonyi Széplak utcában (Obchodná ulica) a földre lökte a 36 éves, több éve egy pozsonyi IT-cégnél dolgozó Fülöp-szigeteki férfit, aki megpróbálta megvédeni a Juraj H. és barátai által zaklatott kolléganőit. A szemtanúk szerint miután a férfi a földre esett, a támadója még perceken át rugdosta a fejét. Acorda május 31-én a Pozsony-főrévi (Bratislava-Ružinov) kórházban belehalt sérüléseibe.

A rendőrség röviddel az incidens után elfogta a támadót, a járási ügyész azonban nem látott okot az őrizetbe vételére, és a férfit múlt szerdán, vagyis amikor az áldozat még élt, szabadon engedték. Miután a botrányos döntésre a média is felhívta a figyelmet, a Főügyészséggel való konzultációt követően az ügyet átvette a Pozsonyi Kerületi Ügyészség. A kerületi ügyész már az előzetes letartóztatást javasolta, amit azzal indokolt, hogy fennáll a szökés vagy a bűnismétlés veszélye. Az ügyész javaslatáról a bíróság dönt.

A gyanúsított szabadon engedése a politikusok körében is felháborodást váltott ki. A brutális gyilkosságot elítélte Peter Pellegrini (Smer) kormányfő és Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszter is. Az ügy a lakosság körében is hatalmas felháborodást váltott ki, június 6-án este hat órára már egy megemlékező összejövetelt hirdettek a pozsonyi Sznf térre.

A rasszista motívum sem kizárt

Az ügy büntetőjogi besorolása azután változott meg, miután a Fülöp-szigeteki Henry John Serafica Acorda néhány nappal a támadást követően, május 31-én, csütörtökön belehalt sérüléseibe. Andrea Predajňová, a Főügyészség szóvivője szerint ezért az eljárás keretében szigorítottak a bűncselekmény büntetőjogi besorolásán, már emberöléssel vádolják Juraj H.-t. „Ha Juraj H.-t bűnösnek találják, 7–12 évi szabadságvesztésre számíthat” – mondta Michal Szeiff rendőrségi szóvivő.

Újra rács mögött

A gyanúsítottat múlt hét elején ügyészi utasításra még szabadon engedte a rendőrség, a járási ügyész ugyanis nem tartotta szükségesnek előzetes letartóztatását. Az ügy medializálása után a pozsonyi kerületi ügyészséghez került az ügy, amely tegnap már a támadó, a dunaszerdahelyi Juraj H. előzetes letartóztatását javasolta. A férfit már pénteken, vagyis az áldozat halálát követő napon újból letartóztatta a rendőrség.

A gyanúsított szabadon engedése a politikusok körében is felháborodást váltott ki. „Nem tolerálhatjuk, hogy a gyilkosok szabadon köztünk járhassanak” – nyilatkozta Peter Pellegrini kormányfő, aki abban reménykedik, hogy a támadó elítélése ezúttal nem fog évekig húzódni. Az ügy gyors kivizsgálásában reménykedik Denisa Saková belügyminiszter is, a járási ügyész döntésének a hátterét pedig Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszter is szeretné megvizsgálni. „Hétfőn (június 4-én) figyelmesen áttanulmányozom, miért nem értett egyet az ügyész a nyomozó álláspontjával, miért helyezte szabadlábra a gyanúsítottat. Figyelemmel fogom követni az ügyet” – írta szombaton közzétett állásfoglalásában az igazságügyi miniszter.

Idegengyűlölet szítása

Egyes ellenzéki képviselők szerint azonban azok a politikusok is felelősek a támadásért, akik az elmúlt időszakban migránsellenes propagandát folytattak. „Nem érthetünk egyet az idegengyűlölet szításával. Egybek mellett ez is volt az oka annak, hogy búcsút intettem az SaS-nek” – nyilatkozta Jozef Mihál ellenzéki parlamenti képviselő, utalva az SaS elnökének, Richard Sulíknak a korábban tett migránsellenes megnyilatkozásaira. Mihál szerint a Fülöp-szigeteki férfi meggyilkolása hatalmas szégyen Szlovákia számára. A Topky.sk portál megszólaltatta Acorda egyik barátját is, aki szerint a támadással kapcsolatban a rasszista motívum sem zárható ki.

Gyakori erőszak

A Joj televízió információi szerint Pozsonynak ezen a részén, az Óváros peremén rendszeresek az erőszakos cselekmények. A Széplak utcában és a környékén lakók szerint az esti órákban ittas fiatalokból álló csoportok gyakran hajnalig randalíroznak az utcákon, az utcán fogyasztanak alkoholt, az üres üvegeket pedig az épületek falán törik szét. Peter Pleva, a városi rendőrség szóvivője szerint csak tavaly 160 esethez riasztották őket a Széplak utcába. A Fülöp-szigeteki férfi elleni támadást követően a rendőrség a biztonsági intézkedések szigorítását tervezi a fővárosban. (TASR, SITA, DenníkN, mi)