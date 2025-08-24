Blanár: Nemzeti érdek az orosz olajszállítmányok megvédése

Nem vagyunk brit gyarmat

A miniszter a műsorban üzent Nagy-Britanniának is:

„tudatosítania kell, nem vagyunk a gyarmata, és tiszteletben kell tartania szuverenitásunkat”.

Blanár ismét bírálta, hogy Nagy-Britanniából pénzek érkeztek a választási kalkulátor és egy olyan kampány támogatására, amely a fiatalokat igyekezett mozgósítani a 2023-as parlamenti választásokon való részvételre.

A miniszter kifogásolta, hogy a távozó brit nagykövetet, Nigel Baker interjút adott a Denník N-nek, „amely teljes mértékben a kormány ellen van”. Baker egyebek mellett azt mondta, szomorú, hogy első beidézését éppen egy szövetségestől kapta, utalva ezzel a szlovák fél eljárására.

Robert Fico nemrég egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Nagy-Britannia beavatkozott a szlovák választásokba. Szerinte az Egyesült Királyság a Smer rovására támogatta a választási kalkulátor projektet, valamint a részvétel növelésére irányuló kampányt a 2023-as őszi választások előtt. Ezt követően a szlovák külügyminisztérium be is rendelte Bakert.

„Kommunikálunk a brit féllel, és elvárjuk, hogy augusztusig választ adjon a kérdéseinkre, valamint leállítson minden tevékenységet a területünkön, ha van még ilyen folyamatban”

– mondta Blanár.

Szlovákia is csatlakozott a Gázát érintő humanitárius segítségnyújtáshoz

Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a szlovák–brit kapcsolatok nem romlottak meg, és más területeken együttműködnek, például a Gázai övezet lakosságát érintő humanitárius segítségnyújtásban.

A miniszter elmondása szerint Szlovákia a 2023 októberében kirobbant izraeli–Hamász konfliktus kezdete óta humanitárius segítséget nyújt a Gázai övezet lakosságának. Átfogó jellegű segítségről van szó, pénzügyi, anyagi és egészségügyi támogatást is tartalmaz, összesen közel 200 000 euró értékben. Szlovákia emellett partnerszövetséges országokkal együtt hét orvosi evakuációt szervezett gázai gyermekpáciensek számára.