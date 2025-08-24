Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter a Joj vasárnapi közéleti műsorában a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás mellett beszélt a szlovák–brit kapcsolatokról és Gázának nyújtott humanitárius segítségről is.
Blanár: Nemzeti érdek az orosz olajszállítmányok megvédése
Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter telefonon beszélt ukrán partnerével, Andrij Szibihával a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásokról, amelyen keresztül az orosz olaj áramlik Szlovákiába. „Nemzeti érdekünk, hogy megvédjük ezeket a szállítmányokat” – szögezte le.
„Elmagyaráztam neki, hogy ezek a tevékenységek az ő érdekeiknek sem kedveznek” – mondta Blanár a Joj vasárnapi közéleti műsorában, majd hozzátette:
a Barátság vezetéken érkező orosz olajat a Slovnaft dolgozza fel, amely ezután az Ukrajnába irányuló gázolaj tíz százalékát biztosítja.
Hétfőn Blanár az európai integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettessel is tárgyalni fog.
A külügyminiszter azt is mondta: megérti Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki levélben fordult Donald Trump amerikai elnökhöz a Barátság vezetéket ért ukrán támadások miatt, amelyek a Magyarországra irányuló olajszállítást is megzavarták. „Ez az infrastruktúra számunkra nagyon fontos” – szögezte le Blanár.
Az EU többi tagállama intenzíven igyekezett leválni az orosz olajszállításokról, amióta Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát.
Nem vagyunk brit gyarmat
A miniszter a műsorban üzent Nagy-Britanniának is:
„tudatosítania kell, nem vagyunk a gyarmata, és tiszteletben kell tartania szuverenitásunkat”.
Blanár ismét bírálta, hogy Nagy-Britanniából pénzek érkeztek a választási kalkulátor és egy olyan kampány támogatására, amely a fiatalokat igyekezett mozgósítani a 2023-as parlamenti választásokon való részvételre.
A miniszter kifogásolta, hogy a távozó brit nagykövetet, Nigel Baker interjút adott a Denník N-nek, „amely teljes mértékben a kormány ellen van”. Baker egyebek mellett azt mondta, szomorú, hogy első beidézését éppen egy szövetségestől kapta, utalva ezzel a szlovák fél eljárására.
Robert Fico nemrég egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Nagy-Britannia beavatkozott a szlovák választásokba. Szerinte az Egyesült Királyság a Smer rovására támogatta a választási kalkulátor projektet, valamint a részvétel növelésére irányuló kampányt a 2023-as őszi választások előtt. Ezt követően a szlovák külügyminisztérium be is rendelte Bakert.
„Kommunikálunk a brit féllel, és elvárjuk, hogy augusztusig választ adjon a kérdéseinkre, valamint leállítson minden tevékenységet a területünkön, ha van még ilyen folyamatban”
– mondta Blanár.
Szlovákia is csatlakozott a Gázát érintő humanitárius segítségnyújtáshoz
Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a szlovák–brit kapcsolatok nem romlottak meg, és más területeken együttműködnek, például a Gázai övezet lakosságát érintő humanitárius segítségnyújtásban.
A miniszter elmondása szerint Szlovákia a 2023 októberében kirobbant izraeli–Hamász konfliktus kezdete óta humanitárius segítséget nyújt a Gázai övezet lakosságának. Átfogó jellegű segítségről van szó, pénzügyi, anyagi és egészségügyi támogatást is tartalmaz, összesen közel 200 000 euró értékben. Szlovákia emellett partnerszövetséges országokkal együtt hét orvosi evakuációt szervezett gázai gyermekpáciensek számára.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.