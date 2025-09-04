Blanár konstruktív párbeszédet vár Fico és Zelenszkij találkozójától

„Ukrajna egy szomszédos ország, akivel jó viszonyban szeretnénk lenni, de egyben azt is szeretnénk, hogy a szomszédunk tartsa tiszteletben a nemzeti érdekeinket. Üdvözlöm ezért, hogy ukrán kezdeményezésére szerveztük meg ezt a találkozót, ahol a kormányfő és az elnök, valamint több miniszter is találkozhat” – állapította meg Blanár. Elmondása szerint a találkozó napirendjéről jelenleg egyeztetnek.

Miután csütörtök este visszatér Pekingből, Robert Fico kormányfő Kelet-Szlovákiába utazik, hogy pénteken (szeptember 5.) kétoldalú találkozón vegyen részt az ukrán elnökkel.