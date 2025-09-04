Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter konstruktív párbeszédet vár Robert Fico (Smer) kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójától. Szerinte ez fontos Szlovákia számára, tekintve, hogy Ukrajna egy szomszédos ország. A miniszter ezt egy újságírói kérdésre reagálva jelentette ki.
Blanár konstruktív párbeszédet vár Fico és Zelenszkij találkozójától
„Ukrajna egy szomszédos ország, akivel jó viszonyban szeretnénk lenni, de egyben azt is szeretnénk, hogy a szomszédunk tartsa tiszteletben a nemzeti érdekeinket. Üdvözlöm ezért, hogy ukrán kezdeményezésére szerveztük meg ezt a találkozót, ahol a kormányfő és az elnök, valamint több miniszter is találkozhat” – állapította meg Blanár. Elmondása szerint a találkozó napirendjéről jelenleg egyeztetnek.
Miután csütörtök este visszatér Pekingből, Robert Fico kormányfő Kelet-Szlovákiába utazik, hogy pénteken (szeptember 5.) kétoldalú találkozón vegyen részt az ukrán elnökkel.
