Blanár: Európának ötlete sincs arra, hogy legyen béke Ukrajnában

Krúpa meg van győződve arról, hogy Fico az „örök kormányzásra” rendezkedett be – miközben folyamatosan romlik az ország gazdasági helyzete és Szlovákia zuhan az uniós rangsorokban. A képviselő hangsúlyozta, hogy az életszínvonal terén már Románia is megelőzte Szlovákiát, a négy égtáj politikája pedig izolációba taszította az országot.

Szlovákia károkat ment?

Blanár cáfolta a vádakat, véleménye szerint a Fico-kormány mindössze az előző kabinet hibáit javítja ki. A külügyminiszter úgy véli, az előző garnitúra politikája térdre kényszerítette Szlovákiát, a szociáldemokrácia feladata pedig az ország ismételt lábra állítása. A külügyminiszter úgy látja, Szlovákia a diplomáciában is tisztelt partnernek számít és megfelelően képes képviselni a saját érdekeit.

Blanár elfogadhatatlannak minősítette, hogy a holland parlament felszólította a kormányt a szlovák alkotmány elleni fellépésre – a lépést a választási kampány részének tekinti.

A vita során az időátállítás kérdése is röviden előkerült. Mindkét politikus egyetért abban, hogy a gyakorlattal fel kell hagyni, de míg Blanár a téli, Krúpa a nyári időszámítás mellett kardoskodott.

Ukrán békeperspektíva

Blanár értékelte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán kormányfő hajlandó lenne a fegyverszünetre. A diplomata azonban rámutatott, nincs épkézláb ötlete Európának a háború rendezésére és nem is beszélnének a békéről, ha Donald Trump nem kezdi meg a folyamatot.

A külügyminiszter kijelentette, reméli, hogy Putyin és Trump az elhalasztott budapesti megbeszélés ellenére valamikor a jövőben találkozni fognak. A két politikus konfliktusba keveredett egymással annak kapcsán, vajon Szlovákia milyen szinten keveredett bele a háborúba. Blanár szerint Krúpa „készen állt” a szlovákok katonai bevetésére, de az SaS politikusa ezt határozottan cáfolta.

A külügyiniszter a német-szlovák kapcsolatok margójára kijelentette, Friedrich Merz kancellár hamarosan az országba látogathat – értékelte, hogy Berlin hajlandó foglalkozni a szlovákiai energiapolitikai fenntartásokkal.

Bizalmatlanok

A költségvetés kapcsán a két politikus élesen összeveszett. Krúpa szerint a költségvetési felelősségről szóló törvényből is következik, hogy a kormánynak bizalmatlansági indítványt kellene beterjesztenie maga ellen. Az viszont nincs meghatározva, mégis mikor kerülne erre sor.

Blanár a téma kapcsán emlékeztetett arra, hogy a koalíciónak továbbra is többsége van a parlamentben és nem kell tartani attól, hogy megbukna.

Pavol Gašpar kapcsán Krúpa kritizálta a SIS igazgatójának viselkedését és ténykedését. Blanár erre – tévesen – megjegyezte, hogy a SIS igazgatója felhatalmazást kapott a választóktól a parlamenti választáson. A fiatalabb Gašpar valójában nem indult a megmérettetésen.