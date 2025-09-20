Blanár: Elfogadhatatlan az észt légtér megsértése

Tallinn a történtek miatt bekérette az orosz nagykövetség egyik diplomatáját, és hivatalosan kezdeményezte a NATO-tagállamok közötti konzultációt a szerződés 4. cikkére hivatkozva. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy tagország kérésére a szövetség közösen vitassa meg a területi integritást, politikai függetlenséget vagy biztonságot fenyegető ügyeket.

Allison Hart, a NATO szóvivője közölte: a katonai szövetség döntéshozó testülete, a NATO Tanács a jövő hét elején ülésezik, hogy megvitassa az incidenst.

A Kreml ugyanakkor tagadta, hogy az orosz repülőgépek megsértették volna az észt légteret. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a gépek az előre egyeztetett útvonalon haladtak, és nem tértek le arról. Állításuk szerint a vadászgépek a Balti-tenger nemzetközi légterében repültek, több mint három kilométerre a Vaindloo-szigettől.