Blanár: Elfogadhatatlan az észt légtér megsértése

Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter pénteken teljes támogatásáról biztosította Észtországot, miután orosz vadászgépek megsértették az ország légterét.

„Az ilyen jellegű szuverenitás- és nemzetközi jogsértések elfogadhatatlanok. Támogatjuk azokat a konzultációkat, amelyeket Észtország a NATO-szerződés 4. cikke alapján kért” 

– írta Blanár a Facebookon.

Az észt hadsereg tájékoztatása szerint három MiG–31-es típusú orosz vadászgép péntek hajnalban engedély nélkül hatolt be Észtország légterébe a Balti-tengeren fekvő Vaindloo-sziget térségében, ahol összesen 12 percet töltöttek.

Tallinn a történtek miatt bekérette az orosz nagykövetség egyik diplomatáját, és hivatalosan kezdeményezte a NATO-tagállamok közötti konzultációt a szerződés 4. cikkére hivatkozva. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy tagország kérésére a szövetség közösen vitassa meg a területi integritást, politikai függetlenséget vagy biztonságot fenyegető ügyeket.

Allison Hart, a NATO szóvivője közölte: a katonai szövetség döntéshozó testülete, a NATO Tanács a jövő hét elején ülésezik, hogy megvitassa az incidenst.

A Kreml ugyanakkor tagadta, hogy az orosz repülőgépek megsértették volna az észt légteret. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a gépek az előre egyeztetett útvonalon haladtak, és nem tértek le arról. Állításuk szerint a vadászgépek a Balti-tenger nemzetközi légterében repültek, több mint három kilométerre a Vaindloo-szigettől.

