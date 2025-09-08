Bírságot kapott a Hlas, mert későn tette közzé a kampányra felvett hitelt

„Közigazgatási eljárás keretében az állami bizottság ma bírságot szabott ki a Hlas politikai pártnak, mert későn tette közzé a hitelszerződést, melyet az Element Business vállalattal kötött. A bizottság összes jelenlévő tagja egyhangúlag szavazott” – pontosított Burda. Az első indítványt a bizottság elmondása szerint egyenesen a Hlas nyújtotta be, a másodikat a Szlovákia mozgalom.

A bizottság a politikai pártokról szóló törvény által előírt kötelességek megszegésének gyanúja miatt folytatta az eljárást. A törvény szerint a hitelszerződés megkötése napjától számított 30 napon belül a párt köteles közzétenni honlapján az elfogadott kölcsönökről szóló adatokat.

A Hlas éves jelentésében az Element Business részéről egy, 300 ezer euró értékű kölcsönt tart számon, melyet 2024. január 26-án vett fel és 2024. október 8-án fizetett vissza. A cég ügyvezetője Eva Pellegrini, az államfő nővére. A Hlas azt állítja, a szükséges adatokat „azonnal feltöltötték a honlapra, mihelyt a belső ellenőrzés kimutatta, hogy ez eddig nem történt meg”.