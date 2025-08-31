Közélet

Pénzbírság várhat a felelőtlen szülőkre az oktatási tárca javaslata szerint

Pénzbírságra is számíthatnak azok a szülők, akik nem lépnek fel gyermekük kockázatos vagy másokat veszélyeztető viselkedése ellen – derül ki az oktatási minisztérium által előkészített törvénymódosító javaslatból, amelyet a parlament elé terjesztenek.

A tervezet értelmében a pedagógusoknak kötelező lesz a zaklatási esetek kezelése, elmulasztásuk esetén őket is felelősségre vonhatják. 

Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter hangsúlyozta: amennyiben egy diák viselkedése mások életét, egészségét vagy az iskola működését veszélyezteti, a szülőnek kötelessége közbelépni. Ha ezt megtagadja, a jogszabály lehetőséget adhat pénzbírság kiszabására is, amely a gyermekvédelmi hatóságok eljárásaival kapcsolódna össze.

A javaslat az iskolákat is védené a túlzott szülői nyomásgyakorlástól. „Ha ez a beavatkozás aránytalan, a szülő szankcionálható” – mondta Drucker.

A minisztérium ugyanakkor a pedagógusok védelmét is erősítené. Jogszabályba ütköző cselekménynek számítana például a tanár becsületének megsértése, a gondatlanságból okozott testi sértés, valamint a nyilvános megszégyenítés – ideértve az online felületeken történő zaklatást is. Szankcionálnák továbbá a hamis információk és személyes adatok szándékos terjesztését, ha azzal kárt okoznak a pedagógusnak.

A módosítások egyik kulcseleme a „gyermekdosszié” létrehozása, amely biztosítaná, hogy iskolaváltás esetén az új intézmény pontos információkat kapjon a diák támogatási igényeiről és a szükséges intézkedésekről. A tanácsadó központok kötelessége lenne jelezni, ha egy diák viselkedése veszélyt jelenthet másokra.

„Az iskola nem csupán a tanítás helyszíne, hanem olyan környezet kell, hogy legyen, ahol a gyerekek biztonságban érzik magukat – nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: a cél egy támogató, kreatív és szeretetteljes tér megteremtése.

