Beszédet akar mondani a parlamentben az Alkotmánybíróság elnöke

„Ivan Fiačant nyugtalanítja a parlament tétlensége ebben az ügyben, ezért 2025. október 1-jén levélben kért felszólalási lehetőséget” – tette hozzá Ferencová.

A parlamentnek két alkotmánybíró-jelöltet kellene megválasztania, majd közülük választ az államfő. Az Alkotmánybíróság testülete 2023 szeptembere óta hiányos, Jana Laššáková akkor mondott le tisztségéről. A parlament azóta több sikertelen próbálkozást tett két jelölt megválasztására, de senki sem kapott kellő támogatást.

Fiačan az ügyben már tárgyalt Richard Raši (Hlas) házelnökkel és Peter Pellegrini államfővel. Raši szeptemberben azt nyilatkozta, azonnal kihirdeti az alkotmánybíró-választást, ha politikai megállapodás születik és reális esély lesz a sikeres választásra.