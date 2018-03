A belpolitikai válság újabb napja tíz mondatban

Nem volt ideje követni a két hete tartó belpolitikai válság újabb napjának kusza fejleményeit? Tíz mondatban összefoglaltuk Önnek.

1. A Híd Országos Tanácsa hétfőn késő este úgy döntött, az előrehozott választások a jó megoldás, ha ezt nem sikerül elérni, kilépnek a koalícióból – azt azonban nem mondták meg, mikor.

2. Az SNS és a Smer mára ígérte, hogy állást foglal a Híd döntésével kapcsolatban: a Smer nem foglalt állást, az SNS pedig ködösített.

3. Többen is arról kezdtek beszélni, továbbra is játékban van minden lehetőség, a kormány átalakítása is, akár Robert Fico lecserélése árán.

4. A Smer néhány képviselője azt nyilatkozta, az előrehozott választások a legvalószínűbb megoldás.

5. Igor Matovič szerint Robert Fico titokban találkozott Marian Kotlebával, hogy megegyezzenek arról, a szélsőségesek kívülről támogassák a kormányt; Fico ezt azonnal cáfolta.

6. Marian Kotleba szerint Igor Matovič egyik nyilatkozata arra enged következtetni, az OĽaNO elnökének köze van Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásához, ezért feljelentést tett Matovič ellen a Főügyészségen.

7. A koalíciós partnerek egész nap tárgyaltak, semmilyen előrelépés nem történt.

8. Antonino Vadalát, a Kelet-Szlovákiában tevékenykedő olasz vállalkozót, akinek maffia- és kormánykapcsolatairól Ján Kuciak írt utolsó cikkében, egy olasz elfogatóparancs alapján őrizetbe vették – drogkereskedés gyanújával.

9. Hétfőn tárgyalja a parlament az ellenzék bizalmatlansági indítványát Robert Fico leváltására; Ficóval bukna a kormány is.

10. Anton Hrnko szerint Bugár Béla nagykutya akart lenni, de most megtapasztalja, milyen, amikor a farok csóválja őt – bármit is jelentsen ez.

Holnap folytatjuk.