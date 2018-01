Bekeményít a belügy, elsőbbség a gyalogosoknak

Szigorítana a közlekedési szabályokon a belügy, mindig meg kellene állni a zebránál.

Jelentős módosítások várnak a közúti forgalom résztvevőire. A tavalyi baleseti statisztikákra reagálva a belügyminisztérium olyan változtatásokat tervez, amelyek főleg a gyalogosokat, a kamionsofőröket és a kezdő sofőröket érintik. A rendőrség osztrák mintára szigorítana.

2014-től kötelező a gyalogosoknak láthatósági elemeket viselniük öltözékükön, ha sötétben, lakott területen nem a járdán közlekednek. S bár Ľubomír Ábel, az országos rendőrfőkapitány helyettese szerint ezt az előírást még mindig nagyon sokan megsértik, tavaly sikerült csökkenteni az elgázolt gyalogosok számát. Míg 2016-ban 71 ember vesztette életét autók kerekei alatt, tavaly 49. A halálos gázolások kivétel nélkül sötétedés után történtek, lakott területen, ráadásul az áldozatok 20 százalékát gyalogosátkelőn ütötték el.

„Azon országok példáját akarjuk követni, ahol a gyalogosok abszolút elsőbbséget élveznek. Ahol elég csak jelezni a szándékát annak, hogy valaki át akar menni az úton, s a sofőrök automatikusan megállnak” – mondta az országos rendőrfőkapitány helyettese. Ilyen abszolút elsőbbség érvényes Ausztriában. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy amint közelíteni fog egy gyalogos az átjáróhoz, a sofőr automatikusan köteles lesz megállni. Ennek a szabálynak a megszegéséért az osztrák rendőröktől 60 eurós bírság fenyeget, hasonló kilátások várnak ránk is.



Michael Kasarda, a Sme napilap szakújságírója szerint szép elképzelés törvénybe iktatni a sofőrök előzékenységét, ám a gyakorlatban azt eredményezheti majd a szabályozás, hogy a gyalogosok még nagyobb magabiztossággal lépnek az autók elé az útra anélkül, hogy szétnéznének. „Mindkét csoport megérett a rendre nevelésre, a fegyelmezetlen sofőrök és azok a gyalogosok is, akik átfutnak a piroson, vagy akik úgy rövidítik útjukat, hogy az átjáró helyett az úton szaladnak át a másik oldalra” – mondta lapunknak Kasarda.

Nem ez az egyetlen változtatás, amelyen ezekben a napokban dolgozik a belügyminisztérium. Ha többsávos utakon dugó vagy torlódás alakul ki, kötelezővé tennék a mentőfolyosók kialakítását, a kamionoknak pedig ismét megengedik az előzést. A jogszabály hatályosságát idén év végére, legkésőbb jövő januárra tervezik.

Szigorítás vár azokra a kezdő sofőrökre, akik a jogosítvány megszerzését követő két évnél két szabálysértést követnek el: bevonhatják a jogosítványukat.

Az országban regisztrált 3,5 millió sofőr csupán nyolc százaléka kezdő, ám a balesetek 20 százalékát épp ez a csoport okozza. „Azt javasoljuk, hogy ha a kezdő sofőr két éven belül két súlyos közlekedési szabálysértést követ el, akkor automatikusan veszítse el a jogosítványát, és csak azután kapja vissza, amikor az autósiskolában újra letette a vizsgát, az elméleti tesztből és a gyakorlati vezetésből is” – mondta Ľubomír Ábel, az Országos Rendőr-főkapitányság helyettese.

Mentőfolyosó

A szlovák rendőrség az osztrák jogrendből átvenné a mentőfolyosók kialakításáról szóló szabályozást is. Ausztria ezt a kötelezettséget 2012-ben vezette be, s több hónapig tartott, amíg a külföldi sofőrök is megértették, miről van szó. A szabályozás lényege, hogy ha többsávos utakon dugó vagy baleset miatt elakad a közlekedés, akkor a gépjárműveknek úgy kell sorakozniuk, hogy az út középső része szabadon maradjon. A bal sávban közlekedő autóknak teljesen az út bal szélére kell húzódniuk, míg a középső vagy a jobb sávban közlekedőknek az út jobb szélére. Az így felszabadult sávot aztán csak és kizárólag mentők, tűzoltók és rendőrök használhatják. Az osztrák hatóságok szerint az intézkedéssel több ember életét mentették meg, ugyanis a mentők sokkal gyorsabban ki tudtak érni a baleset helyszínére.

Enyhítés a kamionoknak

A következő tervezett intézkedés a kamionsofőröket érinti. Szlovákiában jelenleg a kamionok nem haladhatnak a belső sávban a négysávos utakon, a rendőrség ezen akar változtatni. Ábel szerint az elmúlt években összehasonlították a kamionforgalmat nálunk és olyan szomszéd országokban, ahol a kamionok a belső sávot is használhatják, s arra a következtetésre jutottak, nem romlik a közlekedésbiztonság attól, hogy a kamionokat beengedik a bal sávba.

„A belső sáv használata viszont csak este tíz és reggel négy óra között lesz engedélyezett, hogy a kamionsofőrök is kényelmesebben, gyorsabban tudjanak éjjel utazni” – pontosított Ábel. A módosítások hamarosan tárcaközi egyeztetésre kerülnek, az új előírások idén év végén vagy jövő januártól léphetnének hatályba.