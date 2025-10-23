Beindult a kulturális fűnyíró – leváltották Jarábik Gabriellát a magyar kultúra múzeuma éléről

A konszolidációra hivatkozva tegnap azonnali hatállyal leváltotta Andrea Predajňová, a Szlovák Nemzeti Múzeum (SzNM) főigazgatója Jarábik Gabiellát a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma éléről. A múzeum vezetésével ideiglenesen helyettesét, Nagy Tímeát bízták meg. A leváltást a konszolidációs intézkedésekkel indokolták, Jarábik Gabriella januárig ugyan kurátorként marad a múzeumban, de januári távozása után egy munkahely megszűnik.

Az elbocsátás egyik pillanatról a másikra történt, a SzNM igazgatója tegnap tájékoztatta Jarábik Gabriellát arról, hogy mától már nem ő vezeti az intézményt. Jarábik Gabriella 23 évig, a megalakulásától vezette a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát.

A Szlovák Nemzeti Múzeum vezetése a konszolidációs intézkedésekkel indokolta a leváltást és a munkahely megszűnését. A hét elején azonban még azt akarták elérni, hogy az igazgató maga mondjon fel, mivel ez lenne a legolcsóbb megoldás, nem kellett volna lelépőt fizetni a távozó igazgatónak.

„Már hétfőn megkeresett a főigazgató asszony, hogy a konszolidációs csomag értelmében csökkenteni kell a létszámot, és inkább a nyugdíjas korú dolgozókat akarják elbocsátani”

– mondta az Új Szónak Jarábik. A meglepő azonban az volt számára, hogy nem elbocsátani akarták, hanem azonnali felmondást kértek tőle. „Azt szerette volna elérni, hogy azonnali hatállyal adjam be a felmondásomat, ezt azonban én nem tettem meg” – tájékoztatott Jarábik.

Végül tegnap (szerda) újra behívatta a főigazgató, és átadta az azonnali leváltásáról szóló dokumentumot.

„Szó sem volt arról, hogy egyezzünk meg egy normálisabb folyamatban, ami a múzeum számára, a folyamatban lévő ügyek átadása szempontjából is megfelelőbb lett volna”

– mondta a leváltott igazgató. Ő azt tartja a legfontosabbnak, hogy a nemzetiségi múzeumok önállósága megmaradjon. A következő három hónapban még kurátorként dolgozik, de a pozíciója az ő távozásával megszűnik. „Ez a kurátori pozíció, amit most én fogok betölteni, eddig a jelenlegi igazgatóhelyettes pozíciója volt, és ez január 31-vel megszűnik, vagyis egy alkalmazottal kevesebb lesz” – magyarázta Jarábik. Januári távozása után a múzeumban csak két szakember marad.

A leépítés nemcsak a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát érinti, hanem az egész Szlovák Nemzeti Múzeumot, beleértve a többi kisebbség múzeumát is.

„Most ugyanúgy tönkreteszik a Szlovák Nemzeti Múzeumot, ahogyan tették ezt a Szlovák Nemzeti Színházzal vagy a Szlovák Nemzeti Galériával”

– mondta Jarábik. Információi szerint a Ruszin Kultúra Múzeumának igazgatóját, Ľuba Kráľovát is el akarják távolítani.

Múlt héten derült ki, hogy a Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) vezette kulturális tárcához tartozó intézményekben a spórolás jegyében 10 százalékos elbocsátást terveznek. Et ugyan mérsékelték azzal, hogy az intézményvezetők spórolhatnak a működési költségeken is, de valószínűleg sok helyen elbocsátásokra is sor kerül.

A leépítésekről megkérdeztük a Szlovák Nemzeti Múzeum vezetését is, amint választ kapunk, bővítjük hírünket.