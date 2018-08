A banktitok korlátozását vette tervbe a pénzügyminisztérium

Pozsony | Az adócsalók elleni harcban a pénzügy új fegyvert kíván bevetni: hozzáférést biztosítana magának a cégek és vállalkozók részletes bankszámlaadataihoz. A pénzintézetek és a vállalkozók ezt a banktitok megsértésének tartják, az ellenzék rendőrállamról beszél.

„Szlovákia tíz éve nem teljesít olyan jól az adóbehajtás hatékonysága terén, mint most” – büszkélkedett még tavaly František Imrecze, a központi adó- és vámhivatal igazgatója, azzal érvelve, hogy míg 2012-ben a várt áfabevételek alig valamivel több, mint 50 százaléka folyt be az államkasszába, az elmúlt időszakban ezt sikerült 75 százalék fölé feltornászni. A pénzügyminisztérium – a szaktárca mellett működő Pénzpolitikai Intézet (IFP) javaslatára – ennek ellenére most még nagyobb fokozatra szeretne kapcsolni az adócsalókkal folytatott harcban, amit a pénzpiaci válsághelyzetek kezelésére kidolgozott törvény módosításán keresztül akar elérni.

Ha a pénzügyminisztérium által javasolt szabályok életbe lépnének, a szlovákiai bankokat kötelezhetnék, hogy a szaktárca vagy a központi adó- és vámhivatal kérésére kiadják a jogi személyek és vállalkozók olyan banki ügyleteiről szóló adatait, amelyek egyébként a banktitok hatálya alá esnek. Az adóellenőröknek így pontos áttekintése lenne a cégek és vállalkozók összes pénzmozgásáról, vagyis a bevételeik és kiadásaik eltitkolására kisebb esélyük lenne. „Javaslatunkkal igazságosabbá szeretnénk tenni az adórendszert. A cégek egy jelentős része már hosszabb ideje nem fizet be a költségvetésbe egyetlen cent adót sem, és hasonló a helyzet sok egyéni vállalkozóval is. Így joggal merül fel a gyanú, hogy sokan az adóbevallás kozmetikázásával titkolják el a jövedelmeiket, ennek pedig a becsületes vállalkozók isszák meg a levét” – mondta Peter Kažimír pénzügyminiszter.

A javaslat hatalmas vihart kavart a pénzintézetek és a vállalkozók körében. A Szlovák Bankszövetség (SBA) a teljes tervezet visszavonását követeli, a vállalkozók érdekvédelmi szervezetei a banktitok megsértésére hivatkoznak. A legnagyobb szlovákiai cégeket tömörítő Klub 500 elnöke, Vladimír Soták szerint az új szabályok nem csupán a cégeket és a vállalkozókat, hanem a politikai pártokat, az egyházakat, a szakszervezeteket és a civil szférát is érintenék. „Az államnak már most is rengeteg eszköz áll a rendelkezésére az adócsalók lefülelésére, semmi okot nem látok arra, hogy az adóellenőrök hozzáférjenek az összes cég és vállalkozó banki adataihoz. Tudomásom szerint erre egyetlen uniós országban sincs példa” – nyilatkozta Soták.

Nem ért egyet a pénzügyminisztérium azzal, hogy az új szabályok, melyek hozzáférést biztosítanának a magáncégek és vállalkozók bankszámlaadataihoz, sértenék a banktitkot.

A szaktárca javaslatának véleményezése során már a jegybank is több ponton erősen vitatta a törvénymódosítást, a Szlovák Bankszövetség (SBA) pedig a javaslat teljes visszavonását követeli. „A javaslat szerint a bankoknak olyan adatokat kellene kiszolgáltatniuk az államnak, amelyekhez egyébként még a jegybanknak sincs hozzáférése, ha elfogadnák a módosítást, az új szabályok a banktitok megsértésének minősülnének. Ráadásul semmi sem garantálja a kiadott adatok biztonságát” – áll az SBA nyilatkozatában.

Erősödő feketegazdaság

Peter Mihók, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) elnöke szerint a javaslatnak ráadásul épp ellenkező hatása lenne, mint amire az állam számít. „Az elkövetkező időszakban tovább nőhet a feketegazdaság aránya, hiszen akik eddig eltitkolták a jövedelmeiket, azok ehhez a jövőben az eddiginél is durvább módszereket lesznek kénytelenek alkalmazni” – tette hozzá Mihók. A vállalkozók érdekvédelmi szervezetei azt is felróják a szaktárcának, hogy a javaslatában szereplő pénzintézetek között csak a szlovákiai bankok és a külföldi bankok szlovákiai fiókjai szerepelnek, vagyis ha valaki el akarja titkolni a jövedelmeit, az ezt a külföldi bankokban nyitott számláján keresztül továbbra is megteheti.

Épül a rendőrállam?

A pénzügy javaslatát az ellenzék is keményen bírálja. „A törvénymódosítás szerint minden állampolgárt úgy kezelnek majd, mint ha eleve adócsaló lenne. A pénzügyminiszter ezzel a rendőrállamhoz vezető utat kövezi ki” – vallja Jozef Rajtár, az SaS parlamenti képviselője. Az ellenzéki párt szerint a javaslat a banktitok megsértésén kívül a magánélethez való jogot is sértené, ezért elfogadása esetén az Alkotmánybírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

A pénzügyminisztérium azzal védekezik, hogy a javaslatban szereplő jogköreit csak indokolt esetben gyakorolná, és felkészült az így kiadott adatok biztonságos tárolására is. „A banktitok hatálya alá eső adatokra is érvényesek lesznek az adótitokkal kapcsolatos szabályok. Tisztában vagyunk a biztonságos adatkezelés fontosságával” – állítja Lucia Šrámková, az IFP igazgatója. Az országos felháborodásra reagálva a pénzügy azt is megígérte, hogy az elkövetkező időszakban további egyeztetéseket tervez a szakmai szervezetekkel.

Drága adóbehajtás

A szakmai szervezetek azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy az adóbehajtás hatékonyságának a növelése mellett a pénzügynek nagyobb figyelmet kellene szentelnie az adóhivatalok hatékonyságának a növelésére is. A szlovák és a cseh számvevőszék tavaly elvégzett felmérése szerint ugyanis Szlovákiának van még mit behoznia. A csehek egyrészt jóval kevesebb alkalmazottal képesek elvégezni ugyanazt a munkát, ráadásul jóval takarékosabbak. Az egy adóhivatali alkalmazottra fordított éves költség Szlovákiában ugyanis a 2013-as 24,7 ezer euróról már 2015-re csaknem 31 ezer euróra nőtt, míg Csehországban ugyanez a 24,5 ezer eurót sem éri el. Nem beszélve arról, hogy Szlovákia az adóbehajtással kapcsolatos rendszer kiépítésére is nagyjából az ötödével nagyobb összeget fordított, mint a csehek. A két ország számvevőszékeinek az elemzői azt is kiszámították, hogy míg Szlovákiában 100 eurónyi jövedéki adó behajtása csaknem 2 euróba került, Csehországban ez csupán 0,73 euró. (mi, SITA, TASR)