Baboš: A Smer érdeke, hogy csökkentse a feszültséget

Pozsony | Pavol Baboš politikai elemző szerint a Smer igyekszik csökkenteni a társadalmi feszültséget, ám Andrej Kiska értésükre adta, hogy amit tesznek, az nem elég. El tudja képzelni azt is, hogy a Smer a koalíció megtartása érdekében végül lepasszolja másnak a belügyminisztériumot.

Mit gondol Andrej Kiska államfő Pellegrini kormányát elutasító döntéséről?

Az államfő bizonyára elégedetlen volt a nevekkel, és arra a következtetésre jutott, hogy ez a névsor nem nyugtatná meg a közhangulatot. Ám második esélyt adott Pellegrininek.

Kiska szavaiból kitűnt, hogy Jozef Ráž jelölésével volt elégedetlen. Valóban csak a belügyminiszteri jelölésről lehet szó?

Kiska nyilatkozata alapján sok mindenről lehet spekulálni, de az államfő nyíltan csak Ráž jelölését, illetve a belügyminiszteri posztot említette. Másokra nem utalt olyan nyíltan, hogy abból bármit is ki lehetne olvasni.

Említette a közhangulat megnyugtatását. Mikor következne be ez tulajdonképpen? Minek kellene történnie? Ez csak a belügyminiszter személyén múlik?

Ezt nem tudom megmondani. Ám ha ez a feszültség abból ered, hogy a társadalomnak és az államfőnek kétségei vannak Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása, és a Kuciak által feltárt ügyek független vizsgálata felől, akkor kulcsfontosságú a belügyminiszter személye, és azok a posztok is, melyek a közvetlen hatáskörébe tartoznak, például a rendőrkapitány személye is. Az már komolyabb kérdés, ki tölthetné be ezt a posztot. Nekem lenne ötletem, de ez nem az én feladatom.



Az államfő szavaiból azt lehetett kivenni, hogy politikai trükknek tartja Ráž jelölését, hiszen a jelölt Robert Kaliňák barátja. Megtörténhet, hogy Kiska végül kikényszeríti, hogy a Smertől elvegyék a belügyminiszteri posztot?

A kikényszerítés erős kifejezés – az viszont egészen elképzelhető, hogy nem formálisan javaslatot tesz erre, és zárt ajtók mögött az államfő és Pellegrini tárgyalhat erről. Kiska megpróbálhatja elérni, hogy a Smer a közhangulat megnyugtatása érdekében cserélje el valakivel a belügyi tárcát.

Peter Pellegrini délután bejelentette, Ráž után – bár megfelelőnek tartja a posztra – Tomáš Drucker egészségügyi minisztert jelöli. Őt válságmenedzsernek tartják, és még az ellenzék sem tartotta korábban alkalmatlan miniszternek. Mit gondol, ő megnyugtathatja a jelenlegi helyzetet?

Nehéz megmondani. Drucker valóban elfogadhatóbbnak tűnhet, a másik oldalon azonban nem szabad elfelejteni, hogy mikor csak egy kicsit merészebb javaslatokkal állt elő az egészségügyben, azonnal jött Robert Fico, aki nagyon határozottan megálljt parancsolt neki – néha úgy, hogy Drucker csak a tévéből tudta meg, hogy leállították. Emiatt feltételezhető, hogy miniszterként döntéseiben nem teljesen autonóm.

Kiska több elemző szerint jogköreinek határait feszegeti azzal, hogy nem nevezi ki Pellegrini kormányát. Milyen messzire mehet el tulajdonképpen?

Szerintem továbbra is van tere. Robert Fico átadta lemondását Kiskának, az alkotmány pedig nem korlátozza Kiskát abban, kit bíz meg a kormányalakítással. Nem tudok azonosulni azokkal a véleményekkel, melyek szerint kihasználta volna a lehetőségeit – akár hivatalnokkormányt is kinevezhet.

Mit tehet most a Smer? Fico jelenlegi helyzetében kiélezheti a Kiska ellen folytatott harcát?

Elméletileg igen, de nem tudom elképzelni, miben segítene ez rajtuk, és miért indulnának el ezen az úton. Azt azonban el tudom képzelni, hogy megpróbálják megnyugtatni a helyzetet akár azzal is, hogy átadják a belügyi tárcát, és tárgyalni kezdenek a Híddal egy cseréről mondjuk az igazságügyi minisztériumra. A feszültség további fokozása ugyanis az ellenzék és a politikai ellenfél Kiska malmára hajtja a vizet, így maguk ellen cselekednének. A koalíció túlélése függ attól, hogy olyan lépéseket tegyenek, melyek csökkentik a társadalmi nyomást.

Van annak jelen pillanatban reális esélye, hogy a koalíció valamilyen formában kihúzza 2020-ig a kormányban, akár Peter Pellegrinivel, akár nélküle?

Ennek továbbra is megvan az esélye. A terük azonban a válság megoldására tett minden sikertelen próbálkozással csökken. Kiska mai elutasítása pedig egy ilyen sikertelen próbálkozás volt.