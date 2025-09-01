Közélet

Az új tanévben már ismét lesz félévi szünet

Az új tanévben már ismét lesz félévi szünet, Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter ezt azért is tartja helyes döntésnek, mert jó mentális hatása van a tanulókra – mondta a TASR-nek adott interjúban.

A tanévnyitó napja, szeptember 1-je már nem munkaszüneti nap, a félévi szünettel viszont egy olyan dolgot állítanak vissza, ami éveken át megszokott volt. További változások nincsenek tervben az iskolai szünetekkel kapcsolatban.

A félévi szünet eltörléséről 2022 májusában született döntés, ezért a 2022/2023-as, a 2023/2024-es és a 2024/2025-ös tanévben elmaradt a szünet.

