Az ŠTS nem reagál Robert Kaliňák bírálatára

Kaliňák azért kritizálta a bíróságot, mert elrendelte Daniel B. előzetes letartóztatását, aki ellen szélsőséges bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. Kaliňák botránynak nevezte a letartóztatást, szerinte a bíróság a média nyomása miatt döntött így. „El kell gondolkodni azon, hogy ez a bíróság egyáltalán hasznos része-e az igazságszolgáltatási rendszernek” – jelentette ki Kaliňák a műsorban.

„A Specializált Büntetőbíróság nem kommentálja politikusok nyilatkozatait” – közölte a TASR-rel a bíróság.