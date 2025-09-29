Közélet

Az ŠTS nem reagál Robert Kaliňák bírálatára

kalinak k
TASR-felvétel
tasr
TASR

Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter a Joj 24 televízió politikai műsorában vasárnap bírálta a Specializált Büntetőbíróságot (ŠTS), és megkérdőjelezte a létjogosultságát. A bíróság azt közölte a TASR-rel, hogy politikusok nyilatkozataira nem reagál.

Kaliňák azért kritizálta a bíróságot, mert elrendelte Daniel B. előzetes letartóztatását, aki ellen szélsőséges bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. Kaliňák botránynak nevezte a letartóztatást, szerinte a bíróság a média nyomása miatt döntött így. „El kell gondolkodni azon, hogy ez a bíróság egyáltalán hasznos része-e az igazságszolgáltatási rendszernek” – jelentette ki Kaliňák a műsorban.

„A Specializált Büntetőbíróság nem kommentálja politikusok nyilatkozatait” – közölte a TASR-rel a bíróság.

ŠTS
Robert Kaliňák
Specializált Büntetőbíróság
