Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter a Joj 24 televízió politikai műsorában vasárnap bírálta a Specializált Büntetőbíróságot (ŠTS), és megkérdőjelezte a létjogosultságát. A bíróság azt közölte a TASR-rel, hogy politikusok nyilatkozataira nem reagál.
Az ŠTS nem reagál Robert Kaliňák bírálatára
Kaliňák azért kritizálta a bíróságot, mert elrendelte Daniel B. előzetes letartóztatását, aki ellen szélsőséges bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. Kaliňák botránynak nevezte a letartóztatást, szerinte a bíróság a média nyomása miatt döntött így. „El kell gondolkodni azon, hogy ez a bíróság egyáltalán hasznos része-e az igazságszolgáltatási rendszernek” – jelentette ki Kaliňák a műsorban.
„A Specializált Büntetőbíróság nem kommentálja politikusok nyilatkozatait” – közölte a TASR-rel a bíróság.
