Az SNS ellenzi az egyszer használatos e-cigaretták betiltását

Az SNS felszólította Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi minisztert, hogy ne terjesszen elő javaslatot az egyszer használatos elektronikus cigaretták betiltására. A párt közleménye szerint egy ilyen indítványt nem fog támogatni – közölte Zuzana Škopcová, Andrej Danko pártelnök irodavezetője.

Škopcová kijelentette, hogy a miniszter „a valódi egészségügyi problémák megoldása helyett másodlagos témákkal” foglalkozik, amikor a kormány következő ülésére a tiltás bevezetését készíti elő. Hozzátette, az SNS elutasít minden olyan „lobbiérdekek által vezérelt javaslatot”, amely a hazai kisvállalkozásokat hátrányosan érintené, és a nagy külföldi cégek pozícióját erősítené.

A párt szerint egyetlen uniós tagállam sem alkalmazott hasonló intézkedést, mint amilyet Šaško tervez, és a tiltás bevezetése csak a határon átnyúló illegális kereskedelmet növelné. Az SNS becslései szerint Szlovákia évente mintegy 50 millió eurós adóbevételtől esne el a döntés következtében.

„Az SNS bízik abban, hogy Kamil Šaško nem jár majd úgy, mint Rudolf Huliak miniszter, aki a szakmai és politikai közeg ellenállása ellenére is ragaszkodott a szerencsejáték-törvény népszerűtlen módosításához” – mondta Škopcová.

A párt szerint a miniszternek inkább a mentőrendszer és a kórházak problémáira kellene összpontosítania, mivel a dohánytermékek forgalmazása ugyan állami felügyeletet igényel, de „a tiltás soha nem jelentett valódi megoldást”.

