Az SNS a parlamenti házszabály reformját kezdeményezi

A javaslat szerint a törvénytervezetek első olvasatát nem a plenáris ülésen, hanem a parlamenti bizottságokban tárgyalnák meg. A parlament csak azokat a javaslatokat vitatná meg, amelyek legalább egy kijelölt bizottság támogatását elnyerik.

Az SNS közleménye szerint a cél a törvényhozási folyamat felgyorsítása, a házszabály politikai obstrukciókra való felhasználásának megakadályozása, valamint a parlament munkájának hatékonyabbá tétele. A párt úgy véli, hogy így a képviselők a törvények tartalmára koncentrálhatnak, nem pedig „felesleges beszédekre”, amelyek hátráltatják az üléseket.

„A parlamentnek a törvényalkotás helyszínének kell lennie, nem pedig a politikai szereplés színpadának. Az SNS ezért olyan javaslattal áll elő, amely rendet, rendszert és méltóságot visz az ülésekbe. Az első olvasatot a bizottságokba helyezzük át, ahol szakmai vita folyik, nem politikai. A plénum csak azokkal a törvényekkel foglalkozik majd, amelyek átmentek legalább egy bizottságon”

– mondta Danko.

Az új modell lehetővé tenné a sürgősségi törvényhozási eljárás elrendelését közvetlenül az alkotmányjogi bizottság döntése alapján, ami az SNS szerint gyorsabb döntéshozatalt biztosítana rendkívüli helyzetekben.

A párt állítása szerint a reform célja a parlamenti káosz, a kiabálások és az obstrukciók megszüntetése, amelyek akadályozzák a testület munkáját. A módosítás bevezetésével az SNS szerint növekedne az állampolgárok bizalma a parlament működése iránt, és erősödne a törvényhozás tekintélye. „Azt akarjuk, hogy a parlament ne a viták, hanem a munka helyszíne legyen, amely Szlovákia érdekében cselekszik. Ez a változás stabilitást, átláthatóságot és gyorsabb döntéshozatalt hoz az állampolgárok javára” – tette hozzá Danko.