Az ombudsmanhoz fordult a tavalyi tűzeset miatt a kassai kórház szakszervezete

„Amikor felcsaptak a lángok, az épületben tartózkodó 766 ember közül csak 404-et evakuáltak. A fennmaradó 362 páciens – köztük ágyhoz kötött betegek, inkubátorban levő újszülöttek és az egészségügyi dolgozók – az épületben rekedtek, mivel nincsenek meg a kórházban az evakuáláshoz elengedhetetlen berendezések” – közölte Zimmermann.

A szakszervezeti vezető hozzátette, az incidens óta eltelt több mint 18 hónap alatt sem küszöbölték ki a hiányosságokat. „Ha újabb válság állna elő, a betegek és az egészségügyi dolgozók továbbra is veszélynek lennének kitéve.

Az elnök hozzátette, a tűzoltók tájékoztatása szerint hasonló krízishelyzetben csak a hatodik emeletig lehetne kimenteni az embereket, a kórházépület azonban 19 emeletes. „Általában körülbelül 1500 ember tartózkodik az épületben” – tette hozzá.

A szakszervezet arra kéri az ombudsmani hivatalt, vizsgálja ki a helyzetet, és állapítsa meg, hogy „a kórház vezetésének tétlensége és a régóta nem kielégítő evakuációs intézkedések” miatt sérültek-e a betegjogok, valamint a dolgozók biztonságos munkavégzéshez való joga.

Regisztráltuk a panaszt – tájékoztatott Branislav Gigac, az ombudsmani hivatal szóvivője. „Az ügyet törvényi hatáskörével összhangban vizsgálja a hivatal” – tette hozzá a szóvivő.

Tavaly márciusban tűz ütött ki a kassai kórház 4. emeletén, az 1. számú pszichiátriai klinikán, a Sznf (SNP) sugárúton. Az ott tartózkodó 766 személy közül 404-et evakuáltak. A tűzoltók tájékoztatása szerint kilenc ember füstmérgezést kapott, a kár összegét előzetesen 100 ezer euróra becsülték.