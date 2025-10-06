Közélet

Az ombudsmanhoz fordult a tavalyi tűzeset miatt a kassai kórház szakszervezete

Louis Pasteur Egyetemi Kórház
TASR-felvétel
feher
MTI

A tavaly márciusi tűzvész miatt Róbert Dobrovodský ombudsmanhoz fordult a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház (UNLP) szakszervezete, mivel szerintük még mindig nem működik megfelelően a kórház evakuációs rendszere – tájékoztatott Peter Zimmermann, az Orvosi Szakszervezetek Szövetsége Kassai alapszervezetének elnöke.

„Amikor felcsaptak a lángok, az épületben tartózkodó 766 ember közül csak 404-et evakuáltak. A fennmaradó 362 páciens – köztük ágyhoz kötött betegek, inkubátorban levő újszülöttek és az egészségügyi dolgozók – az épületben rekedtek, mivel nincsenek meg a kórházban az evakuáláshoz elengedhetetlen berendezések” – közölte Zimmermann.

A szakszervezeti vezető hozzátette, az incidens óta eltelt több mint 18 hónap alatt sem küszöbölték ki a hiányosságokat. „Ha újabb válság állna elő, a betegek és az egészségügyi dolgozók továbbra is veszélynek lennének kitéve.

Az elnök hozzátette, a tűzoltók tájékoztatása szerint hasonló krízishelyzetben csak a hatodik emeletig lehetne kimenteni az embereket, a kórházépület azonban 19 emeletes. „Általában körülbelül 1500 ember tartózkodik az épületben” – tette hozzá.

A szakszervezet arra kéri az ombudsmani hivatalt, vizsgálja ki a helyzetet, és állapítsa meg, hogy „a kórház vezetésének tétlensége és a régóta nem kielégítő evakuációs intézkedések” miatt sérültek-e a betegjogok, valamint a dolgozók biztonságos munkavégzéshez való joga.

Regisztráltuk a panaszt – tájékoztatott Branislav Gigac, az ombudsmani hivatal szóvivője. „Az ügyet törvényi hatáskörével összhangban vizsgálja a hivatal” – tette hozzá a szóvivő.

Tavaly márciusban tűz ütött ki a kassai kórház 4. emeletén, az 1. számú pszichiátriai klinikán, a Sznf (SNP) sugárúton. Az ott tartózkodó 766 személy közül 404-et evakuáltak. A tűzoltók tájékoztatása szerint kilenc ember füstmérgezést kapott, a kár összegét előzetesen 100 ezer euróra becsülték.

Róbert Dobrovodský
Kassa
Louis Pasteur Egyetemi Kórház
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?