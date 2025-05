Az iskola befejezése új kötelességeket is jelent a biztosító felé – mutatjuk, mit kell tenni

A középiskolát végzett diákok után a biztosítást legfeljebb augusztus 31-ig fizeti az állam az adott naptári évben, amelyben befejezték tanulmányaikat.

Ha az érettségizett diák egyetemen folytatja tanulmányait, akkor továbbra is az állam biztosítottja marad, és az egészségbiztosító felé nincs bejelentési kötelezettsége. Amennyiben a középiskolai végzős nem folytatja felsőoktatásban, nem válik alkalmazottá, és nem is kezd vállalkozásba, lehetősége van álláskeresőként bejelentenie magát a munkaügyi hivatalban. Ebben az esetben az egészségbiztosítást továbbra is az állam fizeti utána