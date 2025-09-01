Az infotörvény kiterjesztését javasolja a Slovensko mozgalom

Közélet

Az információszabadságról szóló törvény kiterjesztését javasolja a Slovensko, Za ľudí, KÚ-frakció. Azt szeretné elérni, hogy a tájékoztatásról szóló törvény a szlovákiai európai parlamenti képviselőkre is vonatkozzon. A törvénymódosítást már beterjesztette a parlamentbe, a fő cél, hogy nyilvánosan ellenőrizni lehessen az EP-képviselők asszisztenseinek jutalmazását.

„Az EP-képviselők havonta 30 769 eurót költhetnek az asszisztenseik díjazására az EU költségvetéséből. A szlovákiai EP-képviselőket is mindannyiunk adóiból fizetik, ennek ellenére nincs esély kideríteni, hogy milyen munkáért mennyit fizetnek havonta az asszisztenseiknek” – áll az előterjesztésben.

A szlovák parlamenti képviselők havi 4115 eurót költhetnek asszisztenseikre, és a tételekről, szerződésekről az infotörvény alapján kötelesek tájékoztatni. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy az EP-képviselőkre ez a kötelezettség nem vonatkozik. 

A módosítással tehát azt akarja elérni, hogy a szlovák EP-képviselők kötelesek legyenek információkat adni az asszisztenseik munkájával és díjazásával kapcsolatban.

