Az infotörvény kiterjesztését javasolja a Slovensko mozgalom

Az információszabadságról szóló törvény kiterjesztését javasolja a Slovensko, Za ľudí, KÚ-frakció. Azt szeretné elérni, hogy a tájékoztatásról szóló törvény a szlovákiai európai parlamenti képviselőkre is vonatkozzon. A törvénymódosítást már beterjesztette a parlamentbe, a fő cél, hogy nyilvánosan ellenőrizni lehessen az EP-képviselők asszisztenseinek jutalmazását.
„Az EP-képviselők havonta 30 769 eurót költhetnek az asszisztenseik díjazására az EU költségvetéséből. A szlovákiai EP-képviselőket is mindannyiunk adóiból fizetik, ennek ellenére nincs esély kideríteni, hogy milyen munkáért mennyit fizetnek havonta az asszisztenseiknek” – áll az előterjesztésben.
A szlovák parlamenti képviselők havi 4115 eurót költhetnek asszisztenseikre, és a tételekről, szerződésekről az infotörvény alapján kötelesek tájékoztatni. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy az EP-képviselőkre ez a kötelezettség nem vonatkozik.
A módosítással tehát azt akarja elérni, hogy a szlovák EP-képviselők kötelesek legyenek információkat adni az asszisztenseik munkájával és díjazásával kapcsolatban.
