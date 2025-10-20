A magyar táncszínház működését is fenyegeti Šimkovičová létszámleépítése

A kulturális minisztérium közvetlen irányítása alá harminc költségvetési támogatású intézmény tartozik. A legnagyobbak ezek közül a Szlovák Nemzeti Színház, amely nagyjából 800 embert foglalkoztat, továbbá a Szlovák Nemzeti Múzeum csaknem 600, a Szlovák Filharmónia 300 és a Kassai Nemzeti Színház szintén majdnem 300 alkalmazottal.

Valamennyi intézmény igazgatója múlt héten e-mailt kapott Lukáš Machala, a minisztérium hivatalvezetőjének aláírásával, amely szerint a pénzügyminisztérium utasításai alapján a kulturális tárca alá tartozó intézményekben a munkahelyek 10 százalékát meg kell szüntetni.

„Ezúton kérjük önöket, hogy haladéktalanul hajtsák végre ezt a konszolidációs intézkedést” – áll az e-mailben, amelyet elsőként a Sme napilap tett közzé.

Előbb az elbocsátások, aztán konzultálunk

Az igazgatóknak október 16-áig kellett volna a minisztérium személyzeti hivatalának elküldeniük azok listáját, akiket érinteni fog a létszámcsökkentés. A Denník N információi szerint egyelőre több intézmény nem tett eleget a felszólításnak.

A konzultáció a minisztérium és az intézményvezetők között csak ezen a héten kezdődik meg, az igazgatóknak tehát előbb le kellett volna adniuk az elbocsátandó alkalmazottak listáját, és csak utána egyeztethetnek arról, hogy mit is jelent majd ez a gyakorlatban az intézmény fenntarthatósága szempontjából.

A minisztérium kommunikációs osztálya a Sme-nek úgy foglalt állást, hogy a pénzügyminisztérium által előírt konszolidáció, beleértve a bérköltségeket is, a kulturális tárca egészét érinti.

Arra a kérdésre nem válaszoltak, hogy lesz-e lehetőség korrekciókra, ha bebizonyosodik, hogy az adott intézményre nézve az intézkedés likvidáló hatású.

A kulturális minisztérium által fenntartott intézmények többsége tavaly már átesett egy hasonló, tízszázalékos leépítési hullámon. A Denník N napilap által megszólított intézményvezetők kifogásolják, hogy a rendelkezésben nem szerepel konkrét összeg, amit meg kellene takarítani, ahogy azt is, hogy a tárca semmilyen alternatívát nem kínál az elbocsátásokkal szemben, például a spórolást a működési költségeken. A legaggasztóbb szerintük az, hogy az újabb leépítések által bizonytalanná válik az intézmények alapműködésének fenntarthatósága is.

Hégli: az újabb elbocsátás már a létében fenyegetné a színházat

A dotációs szervezetek alkalmazottainak tízszázalékos leépítése több száz embert érint. Ugyanakkor sok szervezet már most is az emberi kapacitások határán működik, a kulturális és kreatív ipar alkalmazottainak átlagbére egy stratégiai dokumentum szerint ráadásul csak a 63 százaléka a felsőfokú végzettségűek átlagbérének.

A magyar vonatkozású kulturális intézmények közül az intézkedés az Ifjú Szivek Táncszínházat és a Szlovák Nemzeti Múzeum (SzNM) fennhatósága alá tartozó Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát érintheti. Előbbi igazgatója, Hégli Dusan rámutatott: ez már a leépítés második hulláma, tavaly volt az első tíz százalékos létszámcsökkentés. Akkor 27-ből hat ember távozott az intézménytől, így a táncszínháznál valójában 21 százalékos volt a leépítés.