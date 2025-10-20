Forrás - Ifjú Szivek Táncszínház
A magyar táncszínház működését is fenyegeti Šimkovičová létszámleépítése
A Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) vezette kulturális minisztérium újabb tíz százalékos létszámleépítést írt elő a fennhatósága alá tartozó költségvetési támogatású intézményekben, aminek következtében hamarosan több száz ember veszíti el az állását. Sok esetben magas szintű, speciális művészeti és tudományos szakemberekről van szó, akiket az intézmények nem tudnak pótolni.
A kulturális minisztérium közvetlen irányítása alá harminc költségvetési támogatású intézmény tartozik. A legnagyobbak ezek közül a Szlovák Nemzeti Színház, amely nagyjából 800 embert foglalkoztat, továbbá a Szlovák Nemzeti Múzeum csaknem 600, a Szlovák Filharmónia 300 és a Kassai Nemzeti Színház szintén majdnem 300 alkalmazottal.
Valamennyi intézmény igazgatója múlt héten e-mailt kapott Lukáš Machala, a minisztérium hivatalvezetőjének aláírásával, amely szerint a pénzügyminisztérium utasításai alapján a kulturális tárca alá tartozó intézményekben a munkahelyek 10 százalékát meg kell szüntetni.
„Ezúton kérjük önöket, hogy haladéktalanul hajtsák végre ezt a konszolidációs intézkedést” – áll az e-mailben, amelyet elsőként a Sme napilap tett közzé.
Előbb az elbocsátások, aztán konzultálunk
Az igazgatóknak október 16-áig kellett volna a minisztérium személyzeti hivatalának elküldeniük azok listáját, akiket érinteni fog a létszámcsökkentés. A Denník N információi szerint egyelőre több intézmény nem tett eleget a felszólításnak.
A konzultáció a minisztérium és az intézményvezetők között csak ezen a héten kezdődik meg, az igazgatóknak tehát előbb le kellett volna adniuk az elbocsátandó alkalmazottak listáját, és csak utána egyeztethetnek arról, hogy mit is jelent majd ez a gyakorlatban az intézmény fenntarthatósága szempontjából.
A minisztérium kommunikációs osztálya a Sme-nek úgy foglalt állást, hogy a pénzügyminisztérium által előírt konszolidáció, beleértve a bérköltségeket is, a kulturális tárca egészét érinti.
Arra a kérdésre nem válaszoltak, hogy lesz-e lehetőség korrekciókra, ha bebizonyosodik, hogy az adott intézményre nézve az intézkedés likvidáló hatású.
A kulturális minisztérium által fenntartott intézmények többsége tavaly már átesett egy hasonló, tízszázalékos leépítési hullámon. A Denník N napilap által megszólított intézményvezetők kifogásolják, hogy a rendelkezésben nem szerepel konkrét összeg, amit meg kellene takarítani, ahogy azt is, hogy a tárca semmilyen alternatívát nem kínál az elbocsátásokkal szemben, például a spórolást a működési költségeken. A legaggasztóbb szerintük az, hogy az újabb leépítések által bizonytalanná válik az intézmények alapműködésének fenntarthatósága is.
Hégli: az újabb elbocsátás már a létében fenyegetné a színházat
A dotációs szervezetek alkalmazottainak tízszázalékos leépítése több száz embert érint. Ugyanakkor sok szervezet már most is az emberi kapacitások határán működik, a kulturális és kreatív ipar alkalmazottainak átlagbére egy stratégiai dokumentum szerint ráadásul csak a 63 százaléka a felsőfokú végzettségűek átlagbérének.
A magyar vonatkozású kulturális intézmények közül az intézkedés az Ifjú Szivek Táncszínházat és a Szlovák Nemzeti Múzeum (SzNM) fennhatósága alá tartozó Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát érintheti. Előbbi igazgatója, Hégli Dusan rámutatott: ez már a leépítés második hulláma, tavaly volt az első tíz százalékos létszámcsökkentés. Akkor 27-ből hat ember távozott az intézménytől, így a táncszínháznál valójában 21 százalékos volt a leépítés.
Mivel lehetett tudni, hogy ez a negatív trend folytatódni fog, a táncszínházban a megüresedett pozíciókat nem töltötték fel, így az igazgató most bízik benne, hogy megússzák az újabb elbocsátásokat.
„Az, hogy így tudunk működni, az elmúlt évek stratégiaváltásának köszönhető. Szűkíteni kellett a repertoárunkat, több előadást vagyunk kénytelenek csinálni egy nap, összevont munkakörökben, sok kompromisszumot kötve dolgozunk. Ugyanakkor az, hogy egy intézményben hányan vannak, nem feltétlenül minőségi mutató”
– tette hozzá az igazgató.
A táncszínház jelenleg 13 előadóművész alkalmazottal, 3 tagú műszaki és egy 5 fős adminisztratív-szervezői csapattal működik. Hégli szerint ha ennél is lejjebb kellene vinni a létszámot, az már létében fenyegetné az intézményt. Emlékeztetett, hogy az Ifjú Szivek Táncszínház a legkisebb, kulturális minisztériumhoz tartozó dotációs intézmény. Az ilyen kis intézmények számára pedig a létszámcsökkentés sokkal nagyobb érvágást jelent, mint egy nagy, többszáz alkalmazottal működő színház vagy múzeum esetében.
Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatója egyelőre nem tudja, lesz-e hatása az új konszolidációs intézkedésnek az intézményre, a napokban egyeztet erről az SzNM vezetésével. Andrea Predajňová múzeumigazgató – Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális miniszter jelöltje – a Denník N kérdéseire csak annyit reagált, hogy „jelen szakaszban elemezzük a helyzetet, és értékeljük az intézmény működésére gyakorolt lehetséges hatásait.”
