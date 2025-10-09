A szlovák politika kiemelkedik a gyűlölködésben, Gyimesi is érintett

Az ICJK tanulmánya a tavalyi évben több, mint ötszáz olyan státuszt azonosított, amelyek célpontjai újságírók vagy szervezetek voltak, a Facebookot üzemeltető Metán pedig reklámozták azokat.

Szlovákia vezet a gyűlöletkeltésben

A Fizetett gyűlölet (Sponsored Hate) projekt keretén belül elkészülő összehasonlításban (amit ide kattintva részletesebben is meg lehet tekinteni) a négy visegrádi országban 2024 és 2025 júniusa között megjelentetett politikai reklámokat hasonlították össze, és összesen 773 olyan üzenetet találtak, amelyekben kimondottan támadó vagy megalázó módon említettek meg újságírókat és célszervezeteket – nem politikai pártokat, hanem egyéb szereplőket.

A negatív megnyilvánulások módja sokrétű – az ellentmondásos kijelentésektől és a negatív leírásoktól kezdve a démonizációig terjed. Érdekesség, hogy az üzenetek túlnyomó része, 523 státusz Szlovákiából származott. A hirdetésekből egyébként a Meta hatvanezer eurós bevételhez juthatott.

A kimutatás szinte biztosan nem teljes, az ICJK ugyanis kulcsszavas kereséssel készítette el az adatbázisát. A szervezet gyanítja, hogy valójában még ennél is sokkal több üzenet kerülhetett a nyilvánosság elé, mindössze az összefoglaló táblázatokban nehéz érzékelni a jelenlétüket. A tanulmányban a felmérés pontatlanságára a magyarországi Szuverenitásvédelmi Hivatalt említik példaként: a névleg a külföldi beavatkozások ellen létrehozott szervezet profilján a célzott keresés hat problémás reklámot azonosított be, de a státuszok listázása során ötvennél is több státuszt találtak, ami megfelelt a felállított kritériumoknak.

Egyedi módszerek

Az ICJK a felmérésben azokat az üzeneteket szondázta, melyek célpontjait a média és a civil szervezetek jelentették, emellett a Facebook is szponzorált hirdetésként futtatta meg azokat. Példaként Tibor Gašpar, a Smer házelnök-helyettesének státuszát említik, aki fizetett hirdetésben vádolta meg a médiát azzal, hogy az újságírók gyűjtésben emelnek emléktáblát Robert Fico merénylőjének.

A Smer kiemelt helyen található az összehasonlításban: a legnagyobb kormánypárt a támadó hangvételű tartalom 65 százalékáért felelt, de Matúš Šutaj Eštok Hlas-elnök, vagy Pavol Slota, a Haza (Domov) párt elnöke is különösen szereti hibáztatni a pártokon túli szereplőket és szervezeteket. A támadott újságok között a legtöbbször a Denník N, a Sme és az Aktuality szerepel, de Marek Vagovič tényfeltáró újságíró is sok támadást kapott.

Lengyelországban és Csehországban az ICJK szerint jóval kevésbé elterjedt a támadó hangnemű, finanszírozott facebookos üzenetek gyakorlata, de Magyarországon is csak harmadannyi üzenetet találtak, mint Szlovákiában (a módszertan miatt ugyanakkor elképzelhető, hogy mindegyik országban rengeteg státusz maradt rejtve). Az azonosított gyűlöletkeltő státuszok túlnyomórészt azt az üzenetet közvetítik, hogy a média és a polgári társadalom hazugságot terjeszt.

A helyzet a közeljövőben, akár napokon belül változhat – a közösségi hálók ugyanis az uniós előírásoknak és szabályoknak köszönhetően betiltják a politikai hirdetéseket, legalábbis elvben. A legtöbb szakember azonban számít arra, hogy a politikusok és pártok megpróbálják megkerülni a szabályozást.

Gyimesi is érintett

Szlovákiai szempontból különösen érdekes a leginkább érintett politikusi és szponzori profilok összegzése. Az ICJK 523 olyan tartalmat azonosított be, melyeket a Smer finanszírozott (a hirdetések többsége legfeljebb pár száz eurós összegbe került), Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter 82 bejegyzést finanszírozott.

A harmadik helyen azonban egy különösen aktív szlovákiai magyar szereplő áll: az ex-parlamenti képviselő Gyimesi György saját anyagi forrásaiból harminc bejegyzést is finanszíroztak. Mindegyik a saját profilján került megjelentetésre.

A listára felfért még a Smer több képviselője is, Robert Fico miniszterelnök mellett nem spórol a vádaskodással Marián Kéry képviselő, Juraj Gedra, Richard Takáč mezőgazdasági miniszter és az ellentmondásos EP-képviselő, Ľuboš Blaha.

Az ICJK megjegyzi, hogy az online gyűlöletkeltésnek vannak gyakorlati következményei – az elmúlt években több újságíró kapott fenyegető telefonokat vagy személyes megjegyzéseket. A korábban már említett portálok mellett az Állítsuk Meg a Korrupciót Alapítvány, a Via Iuris is szerepel az érintett szervezetek között.