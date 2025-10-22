Az Európai Tanács ülésére, Brüsszelbe utazott a kormányfő

Szerda este a miniszterelnök részt vesz a „huszonhetek" vezetőinek informális vacsoráján Abdel Fattah esz-Szíszi egyiptomi elnökkel közösen, és Friedrich Merz német kancellárral is találkozik, akivel az energiaárakkal és az autóiparral kapcsolatos kérdésekről szeretne tárgyalni.

Az Európai Tanács csúcstalálkozója csütörtök reggel kezdődik. A tárgyalások fő programjai között szerepel az ukrajnai háború, az unió versenyképessége, Európa védelme, és a közel-keleti helyzet. A migrációról, a megfizethető lakhatásról és a moldovai fejlesztésekről is tárgyalnak a politikusok. Az eurozóna országainak csúcstalálkozója is az ülés keretében zajlik.

A miniszterelnök várhatóan pénteken (október 24.) utazik vissza Szlovákiába.