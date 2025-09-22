Az Európai Mobilitás Hetének kicsúcsosodása a hétfői autómentes nap, melynek mottója: Hagyja otthon az autóját! A cél, hogy az embereket rászoktassák a tömegközlekedés használatára vagy például a kerékpározásra – közölte a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség (SAŽP).
Az Európai Mobilitás Hetének kicsúcsosodása a hétfői autómentes nap
„A csatlakozó városok ezen a napon szerte Európában egy vagy több forgalmas helyszínt lezárnak az autóforgalom előtt és különféle rendezvényeket tartanak. A cél, hogy rádöbbentség a lakókat és a turistákat, hogyan festenének az utcák, ha nem lennének tele autókkal” – tájékoztatott az ügynökség.
Az Európai Mobilitás Hete szeptember 16-án kezdődött, célja a tömegközlekedés és a tiszta, intelligens közlekedési megoldások, az infrastrukturális fejlesztések és technológiák népszerűsítése, a légszennyezettség mérése.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.