Az Európai Mobilitás Hetének kicsúcsosodása a hétfői autómentes nap, melynek mottója: Hagyja otthon az autóját! A cél, hogy az embereket rászoktassák a tömegközlekedés használatára vagy például a kerékpározásra – közölte a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség (SAŽP).

„A csatlakozó városok ezen a napon szerte Európában egy vagy több forgalmas helyszínt lezárnak az autóforgalom előtt és különféle rendezvényeket tartanak. A cél, hogy rádöbbentség a lakókat és a turistákat, hogyan festenének az utcák, ha nem lennének tele autókkal” – tájékoztatott az ügynökség.

Az Európai Mobilitás Hete szeptember 16-án kezdődött, célja a tömegközlekedés és a tiszta, intelligens közlekedési megoldások, az infrastrukturális fejlesztések és technológiák népszerűsítése, a légszennyezettség mérése.

Európai Mobilitás Hete
