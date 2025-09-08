Az Európai Bizottság egyszerűsítené a környezetvédelmi előírásokat, a természetvédők katasztrófától tartanak

Az említett konzultáció az ún. környezetvédelmi salátarendelet-javaslattal függ össze, amelynek célja a körforgásos gazdaságra, az ipari kibocsátásokra és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályok egyszerűsítése. Az Eb arra kéri az érintetteket – vállalatokat, szervezeteket és polgárokat –, hogy küldjék el a véleményüket a bizottságnak szeptember 10-ig.

„Célunk, hogy betekintést nyerjünk az érdekelt felektől és a polgároktól abba, hogy miként egyszerűsíthetők a környezetvédelmi jogszabályok a magas szintű környezetvédelmi normáink veszélyeztetése nélkül. A környezetvédelmi jogszabályok adminisztratív terheinek csökkentése elősegíti azok hatékonyabbá tételét és hosszú távon a jobb környezetvédelem biztosítását”

– nyilatkozta a kezdeményezéssel kapcsolatban Jessika Roswall, a környezetvédelemért, a vízgazdálkodás rezilienciájáért és a versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztos.

Golfpálya vagy túzok költőhely?

A kezdeményezés ellen több nemzetközi és szlovákiai természetvédelmi szervezet is felemelte a hangját, kiemelve, hogy a jogszabályok egyszerűsítése és az adminisztratív terhek csökkentése a környezetvédelmi előírások gyengüléséhez vezethet, ami végső soron a veszélyeztetett fajokat és élőhelyeket fenyegeti.

Az SOS/BirdLife Szlovákia szervezet szerint az európai jogszabályok enyhülése Szlovákia élővilágát is súlyosan érintené.

„Csak az európai jogszabályoknak köszönhető, hogy sikerült megmenteni számos értékes területet, amelyet Szlovákia önállóan nem védett volna megfelelően”

– hangsúlyozzák a természetvédők. Példaként említik a Somorjánál található, mesterséges Duna-szigetet, egyebek mellett a dankasirályok fontos költőhelyét, vagy az utolsó szlovákiai túzok fészkelőhelyet Oroszvárnál, amelynek a helyén uniós szabályok nélkül már egy golfpálya lenne. Hasonló a helyzet a fokozottan védett siketfajd által lakott erdőkkel is, amelyek helyét uniós szabályozás hiányában sípályák vennék át az ornitológiai társaság szerint.