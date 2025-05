Az etnikai hátrányos megkülönböztetés még mindig jelen van az EU-ban

Országok a kritika célkeresztjében

Franciaországban az ECRI évek óta javasolja az intézkedések nyomon követését.

Franciaország az egyik aggasztó ország az etnikai profilalkotás tekintetében

– jelentette ki Cottier. Az ajánlások ellenére azonban „figyelmen kívül hagyták” a testület megállapításait. A legfelsőbb közigazgatási bíróság 2023-ban megállapította: az állam nem foglalkozik megfelelően a problémával.

Olaszország sem maradt ki a kritikákból. Az ECRI azt tapasztalta, hogy a rendőrség részéről „elsősorban a roma közösség és az afrikai származású emberek” érintettek. Az olasz kormány visszautasította a vádakat – Giorgia Meloni miniszterelnök a rendőrök önfeláldozását méltatta, Matteo Salvini pedig „haszontalan testületnek” nevezte az ECRI-t.

Az etnikai megkülönböztetés elleni küzdelem még nem ért véget az EU-ban. A strukturális rasszizmus továbbra is jelen van a hétköznapokban, a jogérvényesítésben és az új technológiák alkalmazásában is. Bár a szabályozási keretek fejlődnek, a hatékony és egységes uniós fellépés – mind nemzeti, mind európai szinten – továbbra is sürgető.