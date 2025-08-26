A Szlovák Élelmiszeripari Kamara (PKS) visszautasítja, hogy a konszolidáció jegyében az élelmiszerek áfáját is emelje a kormány, mivel az ágazat már most is komoly problémákkal küzd a magas adóterhek és a tranzakciós adó miatt. Emellett csökken a fogyasztás, az olcsóbb termékeket keresik az emberek, és a határok mentén külföldre járnak vásárolni – figyelmeztetett Jana Venhartová, a kamara igazgatója.
Az élelmiszeripari kamara elutasítja az élelmiszerek áfájának megemelését
„A konszolidációval kapcsolatban olyan információk szivárognak ki, hogy 23%-ra emelkedhet egyes élelmiszerek áfája. A kamara elutasítja az élelmiszerek és italok árának bárminemű emelését” – mondta Venhartová.
Hozzátette, emiatt munkahelyek kerülnének veszélybe nemcsak az élelmiszeriparban, hanem a mezőgazdaságban is.
„A politikusok folyamatosan az élelmiszerbiztonság megteremtéséről beszélnek, ami összeegyeztethetetlen azzal, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek a legszegényebb rétegeket, az élelmiszeripart és a mezőgazdaságot is veszélyeztetik”
– tette hozzá Venhartová.
