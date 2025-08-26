Az élelmiszeripari kamara elutasítja az élelmiszerek áfájának megemelését

„A konszolidációval kapcsolatban olyan információk szivárognak ki, hogy 23%-ra emelkedhet egyes élelmiszerek áfája. A kamara elutasítja az élelmiszerek és italok árának bárminemű emelését” – mondta Venhartová.

Hozzátette, emiatt munkahelyek kerülnének veszélybe nemcsak az élelmiszeriparban, hanem a mezőgazdaságban is.

„A politikusok folyamatosan az élelmiszerbiztonság megteremtéséről beszélnek, ami összeegyeztethetetlen azzal, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek a legszegényebb rétegeket, az élelmiszeripart és a mezőgazdaságot is veszélyeztetik”

– tette hozzá Venhartová.