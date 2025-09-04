A parlament Egészségügyi Bizottságának tagjai egy perc csönddel emlékeztek a nemrég elhunyt Anna Záborská parlamenti képviselőre a csütörtöki bizottsági ülés elején.
Az egészségügyi bizottság egy perc csönddel emlékezett Záborskára
Anna Záborská augusztus 20-án hunyt el 77 éves korában. A KDH-ból való távozása után társalapítója volt a Kresťanská únia (KÚ) pártnak, amelyet 2024-ig vezetett. 2004 és 2019 között európai parlamenti képviselő volt. Egy időben a parlament Egészségügyi Bizottságát is vezette.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.