Az állatot élőlényként fogják kezelni, a kutyáknak csipet kell kapniuk

Pozsony | Szeptembertől már nem vagyontárgyként fogják kezelni az állatokat Szlovákiában. Az állatorvosi ellátásról szóló törvény módosítása, melyet pénteken fogadott el a parlament 95 szavazattal, már elsősorban élő, érző lényként fogja meghatározni az állatokat.

A Polgári Törvénykönyvben szereplő új meghatározás szerint „az élő állatnak mint élő- és érző lénynek különleges jelentősége és értéke van, a polgári jogi viszonyokban pedig különleges státusszal rendelkezik. Az élő állatra az ingóságokra vonatkozó előírások érvényesek, de csak akkor, ha ezek nem állnak ellentétben az élő állat mint élőlény természetével.” A jogszabály új intézkedéseket vezet be az állatkínzás visszaszorítására és az illegális tenyésztők ellen, kötelezővé teszi csip beültetését a kutyákba, illetve az állatok lakótelepeken történő legeltetésére és a cirkuszokra vonatkozó előírásokat is tartalmaz.

Gabriela Matečná (SNS-jelölt) földművelésügyi miniszter történelmi lépésnek nevezte a módosítást, amelynek köszönhetően jelentősen javulhat az állatok helyzete, az állatok védelme terén pedig Szlovákia kulturáltabb, civilizáltabb szintre lép.

A módosítás értelmében az állat-egészségügyi ellenőrök szélesebb jogkörrel fognak rendelkezni, és beléphetnek magán lakhelyekre is, ha fennáll a gyanú, hogy veszélyeztetve van az emberek, valamint az állatok élete, épsége és védelme, vagy hogy a lakóhelyet állattartással összefüggő egyéb gazdasági tevékenységre használják.

A jogszabály foglalkozik a kutyatenyésztés kapcsán felmerülő problémákkal is. A módosítás értelmében minden kutyákölyökbe kötelező lesz csipet ültetni legkésőbb 12 hetes koráig. A bejelentett, csippel ellátott kutyák és a gazdáik jegyzékét egy központi nyilvántartásban fogják vezetni, a tenyésztőket így könnyen lehet majd azonosítani és szükség esetén megbüntetni. „A kötelező csipbeültetéssel néhány éven belül egy olyan állapotot szeretnénk elérni, ahol nincsenek telítve a kutyamenhelyek, és az elkóborolt kutyák gyorsan visszatérhetnek a gazdáikhoz“ – magyarázta Matečná.

A csipbeültetést az állatorvosok fogják végezni, és az ő feladatuk lesz a kutyák bejelentése is. Amennyiben a kutya gazdát vált, eredeti gazdája kötelessége lesz 21 napon belül jelenteni a változást az állatorvoson keresztül. A 2018. augusztus 31-ig született kutyákat legkésőbb 2019. október 31-ig kell csippel ellátni. A csipbeültetésért legfeljebb 10 euró kérhető, az olyan anyagi szükséghelyzetben lévő személyeknek, akik 2019. október 31. előtt született kutyát tartanak, az állam téríti a csipbeültetés árát. Tervezett szaporítás esetén a szukát még a pároztatás előtt regisztráltania kell a gazdájának. Nem tervezett vemhesség esetén azonnal el kell vinni az állatot csipbeültetésre. Az illegális tenyésztés visszaszorítására DNS-teszteket is alkalmazni fognak, amellyel kideríthető lesz a kutya valódi anyja.

A módosítás szabályozza a cirkuszi állatok felléptetését is. A cirkuszok üzemeltetőinek kötelezően be kell jelenteniük az állataikat az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerfelügyeleti Hatóságnál, amely kiadja, vagy szükség esetén visszavonja a megfelelő engedélyeket. A tárca a jövőben rendeletben tiltaná be bizonyos fajta vadállatok szerepeltetését a cirkuszokban.