Az államfő valószínűleg nem írja alá a hazárdjátéktörvényt

Peter Pellegrini államfő valószínűleg nem írja alá a hazárdjátéktörvényt, és újratárgyalásra visszaküldi a parlamentbe. Pellegrini erről a Csehszlovákia megalakulásának évfordulóján tartott koszorúzás után nyilatkozott.
A hírt frissítjük!
