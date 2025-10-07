Peter Pellegrini államfő nem szeretne részese lenni két állami szerv nézeteltérésének a rá kiszabott bírsággal kapcsolatban, és tiszteletben fogja tartani a döntést – közölte a TASR-rel Patrícia Medveď Macíková, az államfő szóvivője Maroš Žilinka főügyész keddi megállapítására reagálva, hogy a kampánykiadásaival kapcsolatban jogtalanul kapott pénzbüntetést az államfő.
Az államfő nem vesz részt a rá kiszabott bírságról kialakult vitában
„Peter Pellegrini teljes mértékben elfogadta, hogy a belügyminisztérium 10 ezer eurós bírságot szabott ki, és a pénzt befizette. Az államfő mindig betartotta az alkotmányt és a törvényeket. Nem fog belefolyni két állami szerv nézeteltérésébe a rá kiszabott bírsággal kapcsolatban, és tiszteletben tartja majd a végső döntést” – közölte Medveď Macíková.
Žilinka kedden a közösségi hálón jelentette be, hogy törvényt sértett a belügyminisztérium, amikor megbírságolta Peter Pellegrini államfőt a választási kampány szabályainak megsértése miatt, az államfő ugyanis szabálysértési immunitást élvez. Žilinka ezért kezdeményezte a döntés megsemmisítését.
Pellegrini márciusban 10 ezer eurós bírságot kapott, mivel a törvényes határidő után fogadott el kampánytámogatást. Az államfő beismerte, hogy hibázott, és áprilisban befizette a bírságot.
