Az államfő nem vesz részt a rá kiszabott bírságról kialakult vitában

„Peter Pellegrini teljes mértékben elfogadta, hogy a belügyminisztérium 10 ezer eurós bírságot szabott ki, és a pénzt befizette. Az államfő mindig betartotta az alkotmányt és a törvényeket. Nem fog belefolyni két állami szerv nézeteltérésébe a rá kiszabott bírsággal kapcsolatban, és tiszteletben tartja majd a végső döntést” – közölte Medveď Macíková.

Žilinka kedden a közösségi hálón jelentette be, hogy törvényt sértett a belügyminisztérium, amikor megbírságolta Peter Pellegrini államfőt a választási kampány szabályainak megsértése miatt, az államfő ugyanis szabálysértési immunitást élvez. Žilinka ezért kezdeményezte a döntés megsemmisítését.

Pellegrini márciusban 10 ezer eurós bírságot kapott, mivel a törvényes határidő után fogadott el kampánytámogatást. Az államfő beismerte, hogy hibázott, és áprilisban befizette a bírságot.