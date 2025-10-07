Közélet

Az államfő nem vesz részt a rá kiszabott bírságról kialakult vitában

pellegrini kp
TASR-felvétel
tasr
TASR

Peter Pellegrini államfő nem szeretne részese lenni két állami szerv nézeteltérésének a rá kiszabott bírsággal kapcsolatban, és tiszteletben fogja tartani a döntést – közölte a TASR-rel Patrícia Medveď Macíková, az államfő szóvivője Maroš Žilinka főügyész keddi megállapítására reagálva, hogy a kampánykiadásaival kapcsolatban jogtalanul kapott pénzbüntetést az államfő.

„Peter Pellegrini teljes mértékben elfogadta, hogy a belügyminisztérium 10 ezer eurós bírságot szabott ki, és a pénzt befizette. Az államfő mindig betartotta az alkotmányt és a törvényeket. Nem fog belefolyni két állami szerv nézeteltérésébe a rá kiszabott bírsággal kapcsolatban, és tiszteletben tartja majd a végső döntést” – közölte Medveď Macíková.

Žilinka kedden a közösségi hálón jelentette be, hogy törvényt sértett a belügyminisztérium, amikor megbírságolta Peter Pellegrini államfőt a választási kampány szabályainak megsértése miatt, az államfő ugyanis szabálysértési immunitást élvez. Žilinka ezért kezdeményezte a döntés megsemmisítését.

Pellegrini márciusban 10 ezer eurós bírságot kapott, mivel a törvényes határidő után fogadott el kampánytámogatást. Az államfő beismerte, hogy hibázott, és áprilisban befizette a bírságot.

Peter Pellegrini
Maroš Žilinka
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?