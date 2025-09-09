A konszolidációs csomag eredményeként az államfő lemondhat a fizetése egyharmadáról. Pellegrini jelenleg mintegy 18 ezer eurót keres havonta.
Az állam önmagán is spórolna, Pellegrini fizetését is megrövidíthetik – körvonalazódik az új megszorítási csomag
Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter ma délután részletesen ismerteti a jövő évi konszolidációs csomagot – jelentette be Ján Richter, a Smer parlamenti frakciójának vezetője. Elmondása szerint Andrej Danko, az SNS elnöke visszavonja a köztársasági elnök fizetéscsökkentésére vonatkozó javaslatát, de lehet, hogy az ötlet visszaköszön majd a megszorítások között.
Ma délután megkezdődik a parlament őszi ülésszaka, számos fontos törvényjavaslat sorsa dőlhet el a következő napokban, hetekben. Ennek kapcsán Ján Richter ismertette, hogy a legnagyobb koalíciós párt milyen javaslatokat hajlandó támogatni a szeptemberi ülés napirendjéről.
Egyezség Dankóval, legalábbis részben
A koalíció már hetek óta egyeztet a jövő évi megszorításokról, de konkrétumokat eddig nem nagyon árultak el. Richter szerint ez ma megváltozik, ugyanis Kamenický és Robert Fico (Smer) miniszterelnök várhatóan délután kiállnak a nyilvánosság elé a csomag részleteivel, elsőként azonban a pártjuk parlamenti frakcióját tájékoztatják.
Richter azt is elmondta, hogy sikerült megegyezniük az SNS-szel, így a párt leveszi a napirendről az államfő fizetésének lefelezésével kapcsolatos javaslatot. Ugyanakkor nem zárta ki, hogy Pellegrini és más állami tisztségviselők bérét is „megkurtítják”, mégpedig a konszolidációs csomag keretében.
A köztársasági elnök fizetésére az intézkedések értelmében a legmagasabb adókulcs vonatkozna, így a bérének mintegy egyharmadát visszautalná az államkasszába.
Danko másik fontos ügyéről – vagyis a tranzakciós adó eltörléséről az egyéni vállalkozók és a kiscégek számára – továbbra is tárgyalásokat folytatnak a pénzügyminiszterrel, de Richter szerint erről már szeptemberben döntés születhet, ha az SNS elnöke beleegyezik, hogy Kamenický módosító javaslatokat nyújtson be a tervezethez. A jövő évi költségvetésről szóló tárgyalások azonban Richter szerint csak októberben indulnak el.
Van, amiben nem tudnak megegyezni
A Smer frakcióvezetője elismerte, vannak olyan problémás törvényjavaslatok, amelyek kapcsán a koalíció továbbra sem tudott megegyezni. Ezek közé tartozik a Covid-amnesztiákkal kapcsolatos jogszabály is, melynek értelmében az állam kártérítést fizetne azoknak, akiket a koronavírus-járvány idején megbüntettek az óvintézkedések megszegése miatt. A parlament egyszer már elfogadta a javaslatot, ám Pellegrini megvétózta azt, mondván, nem ért egyet azzal az üzenettel, amit a törvényjavaslat közvetít a nyilvánosság számára. A képviselők ugyan megtörhetik a vétót, de a Hlas képviselői hezitálnak. Richter elárulta,
a Smer továbbra is a meglévő formában fogadná el a Covid-amnesztiákat, ugyanakkor a Hlas frakciójával nem állapodtak meg.
Kérdéses továbbá az alkotmánymódosítás sorsa is, melynek értelmében a szlovák jogrend két nemet ismerne el, férfit és nőt. Ehhez nem elegendő a koalíció támogatása, legalább 90 voksra van szükség. Az ellenzéki KDH korábban azt ígérte, hajlandóak lesznek tárgyalni a javaslat támogatásáról, de a kereszténydemokraták két képviselője, František Mikloško és František Majerský végül meggondolta magát, és Milan Majerský pártelnök is aggályait fejezte ki. Nélkülük elvileg nincs meg a szükséges alkotmányozó többség, de Richter még tárgyalóasztalhoz akar ülni a párt képviselőivel. Hozzátette, az is elképzelhető, hogy a szavazást októberre halasztják.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.