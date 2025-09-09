Az állam önmagán is spórolna, Pellegrini fizetését is megrövidíthetik – körvonalazódik az új megszorítási csomag

Ma délután megkezdődik a parlament őszi ülésszaka, számos fontos törvényjavaslat sorsa dőlhet el a következő napokban, hetekben. Ennek kapcsán Ján Richter ismertette, hogy a legnagyobb koalíciós párt milyen javaslatokat hajlandó támogatni a szeptemberi ülés napirendjéről.

Egyezség Dankóval, legalábbis részben

A koalíció már hetek óta egyeztet a jövő évi megszorításokról, de konkrétumokat eddig nem nagyon árultak el. Richter szerint ez ma megváltozik, ugyanis Kamenický és Robert Fico (Smer) miniszterelnök várhatóan délután kiállnak a nyilvánosság elé a csomag részleteivel, elsőként azonban a pártjuk parlamenti frakcióját tájékoztatják.

Richter azt is elmondta, hogy sikerült megegyezniük az SNS-szel, így a párt leveszi a napirendről az államfő fizetésének lefelezésével kapcsolatos javaslatot. Ugyanakkor nem zárta ki, hogy Pellegrini és más állami tisztségviselők bérét is „megkurtítják”, mégpedig a konszolidációs csomag keretében.

A köztársasági elnök fizetésére az intézkedések értelmében a legmagasabb adókulcs vonatkozna, így a bérének mintegy egyharmadát visszautalná az államkasszába.

Danko másik fontos ügyéről – vagyis a tranzakciós adó eltörléséről az egyéni vállalkozók és a kiscégek számára – továbbra is tárgyalásokat folytatnak a pénzügyminiszterrel, de Richter szerint erről már szeptemberben döntés születhet, ha az SNS elnöke beleegyezik, hogy Kamenický módosító javaslatokat nyújtson be a tervezethez. A jövő évi költségvetésről szóló tárgyalások azonban Richter szerint csak októberben indulnak el.