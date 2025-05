Az alapiskolások több stresszt élnek át, mint a gimnazisták

„Az eredményeken mélyebben el kell gondolkodnunk. Kiderült, hogy az alapiskolások kevésbé érzik magukat biztonságban az iskolában, több stresszt élnek át, és kevésbé érzik befogadónak a közeget, mint a nyolcosztályos gimnáziumba járó diákok” – mondta Alžbeta Štofková Dianovská tanfelügyelő.

A felmérésből az is kiderült, hogy a gyerekek több mint 40 százaléka, bármilyen iskolába jár is, stresszt él át a jegyei miatt, még akkor is, ha jól felkészült. Az alapiskolások negyede, a nyolcosztályos gimnáziumok tanulóinak ötöde válaszolta azt, hogy tapasztalt már megaláztatást a pedagógusok részéről. „Aggasztó az is, hogy az alapiskolások sokkal kevésbé toleránsak az eltérő vallású, hátrányos egészségi állapotú, vagy roma származású osztálytársaikkal szemben” – tette hozzá Štofková Dianovská.

A felmérés eredményei eltérést mutattak a fiúk és a lányok között is – a fiúk nagyobb arányban értettek egyet azzal az állítással, hogy a nők kevésbé alkalmasak vállalatigazgatónak, vagy az állam vezetésére. A fiúk több mint ötöde minden iskolatípusban hajlandó lenne erőszakot alkalmazni, hogy „helyreállítsa a rendet”. A vezető tanfelügyelő szavai szerint az eredmények azt mutatják, hogy többet kell beszélgetni az iskolákban a tiszteletről, a demokráciáról és a befogadásról. „Az oktatásnak segítenie kell az olyan értékek kialakítását, amelyek egyesítenek, nem pedig megosztanak” – mondta a szakember.

Az országos felmérést a ŠŠI a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) szociológusával közösen végezte tavaly novemberében, 15 850 alap és középiskolás tanuló bevonásával. Az ŠŠI tájékoztatása szerint azt akarták feltérképezni, hogy érzik magukat a gyerekek az iskolában, és milyen a hozzáállásuk a társadalmi kérdésekhez.