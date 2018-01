Autóipar: kell a külföldi munkás

Pozsony | Bár kevesebb autót gyártottak tavaly a Szlovákiában tevékenykedő autógyárak, az ország ennek ellenére 2017-ben is megőrizte világelsőbbségét az egy főre jutó gépjárművek számát illetően. Sorozatban harmadik éve lépte túl az össztermelés az egymillió autót.

A pozsonyi Volkswagen, a zsolnai Kia és a nagyszombati PSA Peugeot Citroën teljesítménye tavaly elérte az 1,025 millió gépkocsit, ami 2016-hoz képest körülbelül 15 ezer autóval csökkent. Ezer főre számítva Szlovákiában tavaly 189 autót gyártottak, ezzel az eredménnyel az ország jelentős fölénnyel világelsőnek számít. A második Csehországban 127, a harmadik Németországban pedig csak 74 legyártott autó jut ezer főre.

Mindez egyelőre csak a Szlovák Autóipari Szövetség (ZAP) előrejelzése, a pontos számok csak azután lesznek ismertek, hogy március végén a VW pozsonyi gyára nyilvánosságra hozza gyártási adatait.

Miért kevesebb az autó?

Juraj Sinay, a ZAP elnöke szerint több oka is van annak, hogy az autógyárak produktivitása kicsit lassult. „Az egyik, hogy némelyik autógyár tavaly teljesen új modellek gyártását készítette elő, ez pedig lassította a gyártási tempót” – mondta Sinay. Ilyen volt a pozsonyi Volkswagen, amely tavaly fejezett be több jelentős beruházást a pozsonyi gyárban. Az év végén kezdték el a Porsche Cayenne gyártását; korábban csak a modell karosszériája készült a szlovák fővárosban, az autót aztán Lipcsében fejezték be. Jelenleg már teljes egészében Pozsonyban gyártják a modellt.

Egy százalékkal kevesebb autót gyártott a zsolnai Kia (335 600), s idén becslések szerint még enyhén csökkeni fog a termelés. Mindezt a márka hagyományos piacának számító Nagy-Britanniában uralkodó bizonytalan helyzet okozza. A gyártó attól tart, a szigetország unióból való kilépése miatt csökkenhet az új autók iránti kereslet, esetleg drágul a gépkocsik bevitele Nagy-Britanniába, ezért a lehetséges veszteségek elkerülése miatt óvatosabb célokat határozott meg az aktuális évre.

A nagyszombati PSA Peugeot Citroën hat százalékkal, 335 069 gépkocsira növelte a gyártást a 2016-ban előállított 315 050 autóhoz képest.

Kulcsfontosságú év

A ZAP képviselői szerint 2018 kulcsfontosságú lesz a szlovák autóipar számára. Nem azért, mert nem sikerül egymillió autónál többet gyártani – a Jaguar Land Rover nyitrai gyárának megnyitása után bizonyára még az ideinél is jobb eredményeket sikerül majd elérni. „Inkább az ágazat jövőjét illetően lesz fontos az idei év. Ha az ország nem lesz képes több alkalmazottat biztosítani az autóiparnak, nagyon gyorsan elveszíti a versenyképességét. Már most sok olyan beszállító cég van, amely a hazai munkaerőhiány miatt inkább külföldön marad” – állítja Sinay. Meggyőződése, hogy az országnak mielőbb könnyítenie kellene a nem uniós országokból származó dolgozók alkalmazásának feltételein, a hazai munkaerőpiac ugyanis már nem tudja kielégíteni a gyártók igényeit.

Alternatív irány

Ezzel szoros összefüggésben van a világban megfigyelhető trend, mégpedig az alternatív meghajtású gépkocsik előretörése. A szlovákiai gyártóknak idővel ehhez is igazítaniuk kell a gyártást, ez pedig további beruházásokkal és újabb munkalehetőségekkel jár. „Természetesen kulcsfontosságú a duális képzés rendszere is, ahol már történt előrelépés, ám mivel ez időigényes folyamat, jelenleg elkerülhetetlen, hogy a harmadik országokból érkező szakképzett munkaerőt is tudjuk alkalmazni. Ha nem lesz munkaerő, az az autóipar tervezett beruházásait is leállíthatja” – mondta Sinay. Szerinte ennek katasztrofális következményei is lehetnének a gazdaságunk húzóágazatára. A munkaerő hiányát igazolja, hogy például a VW gyára Pozsonyban a győri Auditól kért kölcsön körülbelül 500 alkalmazottat, a nagyszombati Peugeot-ban 800 szerb dolgozik, a zsolnai Kiába pedig ezekben a hetekben érkeztek az első bolgár alkalmazottak.