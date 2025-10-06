Úgy tűnik, év végéig már egy autó sem készül az egyik hazai autógyárban!

Kényszerszabadság vagy pótmunka

S bár a JLR a brit hatóságokkal, a titkosszolgálattal és kiberszakértőkkel dolgozik a hiba elhárításán és a rendszerek újraindításán, a folyamat a vártnál hosszabb időt vesz igénybe.

A nyitrai gyár alkalmazottjai – nagyjából ötezer ember – már szeptembertől otthon vannak, egy részük beleegyezett, hogy az alapbérének 75 százalékát kapja továbbra is, kisebb részüket pedig ideiglenesen átcsoportosították a Foxconn társaságba, ahol teljes értékű fizetést kapnak.

Előbb raktár, aztán a motorgyártás

Az autógyártó fokozatosan újítja meg informatikai rendszereit és logisztikai folyamatait. A globális pótalkatrészraktár például visszatér a teljes üzemeléshez, ami lehetővé teszi a járművek további szervizelését, ez a szolgáltatás ugyanis szeptember elejétől ugyancsak leállt. Az engedélyezett javítóműhelyek kénytelenek voltak szó szerint improvizálni, például egymás között cserélni a raktárban lévő alkatrészeket. Ugyanakkor növelik a számlák feldolgozásának kapacitását, hogy fokozatosan egyre több beszállítónak tudják téríteni a számláját. Mindezek ellenére a JLR még messze van az autógyártás beindításától. A folyamat ugyanis hosszú és bonyolult lesz.