Úgy tűnik, év végéig már egy autó sem készül az egyik hazai autógyárban!

Szeptember elejétől kong az ürességtől a Jaguar Land Rover nyitrai gyára
Múlt héten, október 1-én sem tudták beindítani a gyártást a Jaguar Land Rover (JLR) gyáraiban, s bár egyes rendszerek már működőképesek, lapértesülések szerint például a nyitrai gyárban csak 2026 januárjában sikerülhet száz százalékban újraindítani a termelést. A márka számára óriási veszteséget jelent a szeptemberi kibertámadás okozta leállás.
Ahogy arról korábban is tájékoztattunk, az augusztus 31-ről szeptember 1-re virradó éjszaka történt kibertámadás teljesen megbénította a márka IT-rendszereit és leállította a gyártást a JLR összes gyárában. A teljes logisztikai hálózat leállt, de az autógyártó már a kiszállításra előkészített mintegy 40 000 járműről is elveszítette az áttekintést. Ennek ellenére a Jaguar Land Rover bejelentette, hogy legalább részlegesen újraindítja egyes üzemeinek működését. Eredetileg szeptember 23-ra ígérte a termelés újraindítását, majd ezt az időpontot október 1-jére halasztotta, ám végül ezt a határidőt sem sikerült teljesíteni.
Kényszerszabadság vagy pótmunka
S bár a JLR a brit hatóságokkal, a titkosszolgálattal és kiberszakértőkkel dolgozik a hiba elhárításán és a rendszerek újraindításán, a folyamat a vártnál hosszabb időt vesz igénybe.
A nyitrai gyár alkalmazottjai – nagyjából ötezer ember – már szeptembertől otthon vannak, egy részük beleegyezett, hogy az alapbérének 75 százalékát kapja továbbra is, kisebb részüket pedig ideiglenesen átcsoportosították a Foxconn társaságba, ahol teljes értékű fizetést kapnak.
Előbb raktár, aztán a motorgyártás
Az autógyártó fokozatosan újítja meg informatikai rendszereit és logisztikai folyamatait. A globális pótalkatrészraktár például visszatér a teljes üzemeléshez, ami lehetővé teszi a járművek további szervizelését, ez a szolgáltatás ugyanis szeptember elejétől ugyancsak leállt. Az engedélyezett javítóműhelyek kénytelenek voltak szó szerint improvizálni, például egymás között cserélni a raktárban lévő alkatrészeket. Ugyanakkor növelik a számlák feldolgozásának kapacitását, hogy fokozatosan egyre több beszállítónak tudják téríteni a számláját. Mindezek ellenére a JLR még messze van az autógyártás beindításától. A folyamat ugyanis hosszú és bonyolult lesz.
A szakértők szerint az IT-rendszerek újraindítása után legalább négy hétre lesz szükség a diagnosztikára, az átalakításra és a tesztelésre, hogy biztosítani lehessen azok megbízhatóságát.
Ezt követően további három hét tesztelés következik fiktív beszállítókkal, majd négy hét a teljes kapacitás visszaállítására. Ha ez a forgatókönyv megvalósul, a nyitrai gyár és a többi üzem csak 2026 januárjában állhat teljesen helyre. Ez hatalmas pénzügyi hatással lesz az egész JLR csoportra. Az eddigi veszteségeket 2,57 milliárd euróra becsülik. Csak a nyitrai gyárban hetente körülbelül 3000 darab Land Rover Defender és Discovery modellt gyártottak.
A történelem legnagyobb kibertámadása
A JLR szóvivője megjegyezte: „Tudjuk, hogy még sok tennivalónk van, de a helyreállítás alapvető munkálatai már javában zajlanak. Köszönjük minden alkalmazottunknak és beszállítónknak a türelmüket és támogatásukat.”
Az elemzők rámutatnak, hogy ez a történelem legnagyobb kibertámadása egy autógyártó ellen. Egyesek hozzáteszik: a történelem legrosszabban kezelt támadása. Még ugyanis soha nem fordult elő, hogy a hackereknek sikerült volna hetekre vagy akár hónapokra leállítani a gyártást, az értékesítést és a szervizelést. A Scattered Lapsus$Hunters hackercsoport vállalta a felelősséget a támadásért, de a JLR egyelőre nem hozta nyilvánosságra, hogy váltságdíjat követeltek-e. Ugyanarról a csoportról van szó, amely idén májusban lebénította a Marks&Spencer üzletlánc rendszereit. Az üzletek a támadás következtében hét hétig maradtak zárva, ami körülbelül 300 millió fontos kiesést jelentett a hálózatnak.
