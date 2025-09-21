Ilyet a Mitsubishi Outlander eddig nem tudott

A rendszer ezért gyakran már néhány percnyi vezetés után kiírja, hogy pihenőt javasol. Ugyanolyan agresszívan figyel a sávtartó asszisztens. Elég minimálisan kitérni az autóval a sáv közepéről, és a rendszer azonnal agresszívan visszarántja az autót a helyére. Sajnos ezeket a figyelmeztetéseket minden egyes elindulásnál deaktiválni kell, s mivel gyakran megfeledkeztem róla, vezetés közben kellett keresgélni a menüben, ami végeredményben teljesen elveszi a figyelmemet az útról.

Más tekintetben a tesztelt változat kifejezetten dédelgette az elülső sorban utazókat. Leginkább a kényelmes, masszázsfunkcióval ellátott fűtött és hűtött ülésekkel. Az üléseket egyébként a második sorban is lehet fűteni.

Míg néhány országban három üléssorral is megrendelhetik az Outlandert, nálunk erre nincs lehetőség. Ez elsősorban azért van, mert itt csak ebben plug-in hibrid kivitelben elérhető. A 495 literes csomagtértől egy ilyen masszív autóban nem ájultam el, de legalább elérhető ott egy 230 V-os konnektor.

Minőségi meghajtás

A Mitsubishi Outlander PHEV volt az első, amely a plug-in hibrid meghajtást SUV karosszériával és összkerékhajtással kombinálta. A teljesítményét az előző generációhoz képest körülbelül 40 százalékkal növelték. Kétség nem fér hozzá, hogy a japán fejlesztésű modell komoly fejtörést okozhat az egyik legnépszerűbb szegmens, a D SUV szereplőinek.

Az Outlander PHEV plug-in hibrid alapja a négyhengeres 2,4 literes benzinmotor, melynek teljesítménye 100 kW. A hibridrendszer maximális teljesítménye 225 kW (302 LE). Épp ennek köszönhetően abszolválja ez a nagy SUV 7,9 másodperc alatt a 0–100-as sprintet. A végsebessége 170 km/óra.