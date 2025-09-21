Az új Outlander eleje esett át a legradikálisabb változásokon, az autó többi része inkább visszafogott
Ilyet a Mitsubishi Outlander eddig nem tudott
Végre ellátogatott szerkesztőségigarázsunkba a Mitsubishi Outlander PHEV, amelyet kifejezetten az európai piacra terveztek. Gazdag felszereltséggel, egyedi PHEV-rendszerrel, S-AWC összkerékhajtással, 306 lóerős összteljesítménnyel, akár 113 kilométeres elektromos hatótávolsággal és 8 évig terjedő új, meghosszabbított garanciával kínálják. Milyen a hétköznapokon?
Rögtön az elején leszögezném, hogy az Outlander mindig is a kedvenc autóim közé tartozott. A robusztus megjelenésével, felhasználóbarát kialakításával, kényelmével és ugyanakkor teljesítményével is azt kínálta, amit egy belevaló SUV-tól elvárok. Na most itt van ez az új generáció – melynek európai bevezetése egyébként váratlan volt, hiszen eredetileg olyan hírek terjengtek, hogy a Mitsubishi végképp kivonul a kontinensről –, s újra kellett értelmeznem, mit is jelent számomra az Outlander. A stafétabotot ugyanis az elektronika, az új technológiák és a számtalan, biztonságot növelő és vezetést elősegítő funkció vette át.
Ízlések és pofonok
Tagadhatatlan tény, hogy az új Outlander PHEV külseje magabiztos, teljesen új elemeket kombinál a Mitsubishi hagyományos formatervével. Az orr-rész domináns eleme a márkára jellemző „dinamikus pajzs”, amelynek kialakítása egyszerre utal az Outlander képességére és az utasok védelmére. Egyesek szerint ez minden idők legszebb Outlandere, nos én ezzel nem teljesen tudok egyetérteni, de mint az általában lenni szokott, az, hogy valakinek tetszik-e egy autó vagy sem, teljesen individuális dolog.
Az utastérbe nézve azonnal feltűnik, milyen nagy figyelmet szenteltek a részletekre. Olyan luxuselemet találunk itt, mint a prémium perforált bőr üléskárpitozás az Instyle+ felszereltségi szintnél. A változtatások eredményeként megnőtt a belső tér, javult a hangszigetelés, a rezgési és a rázkódási paraméterek. A nagyobb utastér nemcsak több helyet és kényelmet, hanem csendesebb környezetet is kínál, még jobban elnyeli a vibrációkat. Ezt pedig tényleg érezni. Ha ugyanis városban becsukják az ajtót, egyszeriben minden elhalkul. Hihetetlen, hogy milyen szintű hangszigetelést tudtak ebbe az autóba szerelni.
A sofőr előtt a digitális műszeregység az analóg kijelzők korszakára utal és számos információ megjelenítésére alkalmas. Egyebek mellett itt tudjuk a volánon elhelyezett gombokkal deaktiválni az egyes, rendkívül idegesítő funkciókat. Az egyik legzavaróbb a kamera, amely figyeli, hogy a sofőr az útra figyel-e.
Annyira érzékeny, hogy elég volt az autó melletti szemaforra néznem és máris sípolni kezdett, hogy az utat figyeljem.
A rendszer ezért gyakran már néhány percnyi vezetés után kiírja, hogy pihenőt javasol. Ugyanolyan agresszívan figyel a sávtartó asszisztens. Elég minimálisan kitérni az autóval a sáv közepéről, és a rendszer azonnal agresszívan visszarántja az autót a helyére. Sajnos ezeket a figyelmeztetéseket minden egyes elindulásnál deaktiválni kell, s mivel gyakran megfeledkeztem róla, vezetés közben kellett keresgélni a menüben, ami végeredményben teljesen elveszi a figyelmemet az útról.
Más tekintetben a tesztelt változat kifejezetten dédelgette az elülső sorban utazókat. Leginkább a kényelmes, masszázsfunkcióval ellátott fűtött és hűtött ülésekkel. Az üléseket egyébként a második sorban is lehet fűteni.
Míg néhány országban három üléssorral is megrendelhetik az Outlandert, nálunk erre nincs lehetőség. Ez elsősorban azért van, mert itt csak ebben plug-in hibrid kivitelben elérhető. A 495 literes csomagtértől egy ilyen masszív autóban nem ájultam el, de legalább elérhető ott egy 230 V-os konnektor.
Minőségi meghajtás
A Mitsubishi Outlander PHEV volt az első, amely a plug-in hibrid meghajtást SUV karosszériával és összkerékhajtással kombinálta. A teljesítményét az előző generációhoz képest körülbelül 40 százalékkal növelték. Kétség nem fér hozzá, hogy a japán fejlesztésű modell komoly fejtörést okozhat az egyik legnépszerűbb szegmens, a D SUV szereplőinek.
Az Outlander PHEV plug-in hibrid alapja a négyhengeres 2,4 literes benzinmotor, melynek teljesítménye 100 kW. A hibridrendszer maximális teljesítménye 225 kW (302 LE). Épp ennek köszönhetően abszolválja ez a nagy SUV 7,9 másodperc alatt a 0–100-as sprintet. A végsebessége 170 km/óra.
A 22,7 kWh teljesítménnyel bíró akkumulátornak kö-szönhetően a járgánnyal kombinált ciklusban 86 kilométert (WLTP-szabványt) is megtehetnek egyetlen feltöltésre, városban pedig akár 113 kilométert. Ha odafigyeltem, nem volt gond elérni a 100 kilométeres hatótávolságot. A belső égésű motor segítsége nélkül az Outlander 135 km/órás sebességig gyorsulhat.
Ha az új Outlander feltöltésre szorul, akkor az otthoni töltésen kívül a nagyobb teljesítménnyel bíró nyilvános állomásokon való töltés is rendelkezésre áll a standard Type 2 és a CHAdeMO csatlakozókon keresztül – sajnos ez utóbbiból már egyre kevesebb van. A DC gyors-töltés 80 száza-lékig kb. 32 percig tart.
Az Outlander elektromos összkerékhajtással rendelkezik, a hátsó elektromotor teljesítménye 100 kW (136 LE) és 195 Nm, az elülsőé pedig 85 kW (115 LE), 255 Nm-es forgatónyomatékkal. A kombinált fogyasztás a gyártó szerint csak 0,8 liter 100 kilométeren. Ha lemerült az elem, akkor 7,1 literes átlagot értem el száz kilométeren, ami ilyen méretű autó esetében nem is olyan rossz érték. Kerek tíz literrel megnőtt az üzemanyagtartály is, amelybe jelenleg 53 liternyi üzemanyagot tankolhatnak, minek köszönhetően az Outlander PHEV hatótávolsága 834 km.
Ez viszont nem minden. Az S-AWC (Super All Wheel Control) jelölésű összkerékhajtás további lehetőségeket rejt magában, összesen hét hajtásmódból válogathatnak, ami szerintem már lehet kicsit több a soknál. A Normal, az Eco és a sportos Power hajtásmódot egészíti ki a további négy, amit aszerint választhatunk ki, hogy milyen terepen haladunk: Tramak (aszfalt), Gravel (egyenetlen terep), Snow (hó), Mud (sár).
Összegezve
Egészen biztos, hogy az Outlander aktuális, negyedik generációja az eddigi legmodernebb. Kényelmes, halk, takarékos. Minden pozitívum ellenére viszont nem tudtam megszabadulni attól az érzéstől, hogy ez a rengeteg funkció, figyelmeztetés, sípolás már kicsit sok. Az Outlander mindig is a sofőr és az autó közötti harmóniáról és az igazi vezetési élményről szólt. Itt viszont mintha egyre nagyobb szót kapna az autó, és egyre inkább háttérbe szorulna a sofőr. Kisebb-nagyobb mértékben ez figyelhető meg minden jelenkori új autónál, az Outlander esetében viszont mintha jobban érezhető lenne a technológiák fölénye, hiszen még nagyon jól emlékszem arra, milyen volt ez a járgány néhány évvel ezelőtt, a Mitsubishi aranykorszakában.
