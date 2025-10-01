Átment az új energiakompenzációs javaslat, csak bizonyos jövedelemhatár alatt fog járni a támogatás

A kormány által célzott energiakompenzációnak nevezett intézkedés lényege, hogy egy adott fogyasztási helyhez rendelt háztartás tagjainak fogyasztása, illetve összes bevétele alapján, egy együttható segítségével számolják majd ki, hogy jogosultak-e az ott lakók a kompenzációra, vagy sem. Az együtthatót és a jövedelemhatárt, amely fölött a háztartás már nem kap támogatást, egy kormányrendeletben állapítják majd meg.

Tényleg célzott támogatás lesz?

Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter korábban kilátásba helyezte, hogy a támogatás a háztartások 90 %-át érinteni fogja, így viszont nehéz ténylegesen „célzottnak” tekinteni azt. A minisztérium a törvénybe belefoglalja a reklamáció lehetőségét is arra az esetre, ha egy háztartás úgy érzi, jogosult a támogatásra, de az állam automatikusan nem ismeri el neki.

Szakértők és civil szervezetek szerint ugyanakkor a kormány elpazarolja az erre fordítandó uniós forrásokat – mintegy 435 millió eurót –,

az energiaszegénység ugyanis ténylegesen legfeljebb a háztartások 30%-át érinti, így a támogatás jelentős része nem a rászorulókhoz kerülne.

Hangsúlyozzák, a pénz egy részét inkább hosszú távú, fenntarthatósági projektekre kellene felhasználni, például épületszigetelésre, hőszivattyúkra és napkollektorokra, amelyek tartósan csökkentik a rezsiköltségeket.

A módosítás október 10-én lép hatályba. A teljes körű kompenzáció az idei év végével megszűnik.

Mindent tudni fog rólunk az állam

Az ellenzék módosító javaslatait a plénum nem szavazta meg. Ján Hargaš és Ivan Štefunko (mindketten PS) azt javasolták, hogy kerüljön be a törvény szövegébe egy olyan rendelkezés, amely alapján a természetes személyek jogosult lennének megtagadni az adataik feldolgozását az energiatámogatás céljából, ezáltal azonban elveszítenék jogosultságukat a támogatásra a következő naptári évben.

Másik javaslatuk az lett volna, hogy a természetes személyek kérhessenek tájékoztatást arról, milyen mértékben fértek hozzá a személyes adataikhoz a célzott energiatámogatásra való jogosultság megállapítása során.

A törvényhozók elutasították Marián Viskupič (SaS) módosító indítványát is, amely az energiatámogatással kapcsolatos működési kiadásokat 3%-os szinten maximalizálta volna.

Az PS politikusai korábban kifogásolták, hogy

az enertgiatámogatások kiosztása előtt a kormány óriási mennyiségű adatot fog begyűjteni minden állampolgárról – egyebek mellett a jövedelmük és a vagyonuk nagyságáról is –, hogy meg tudja állapítani, mely háztartások lesznek jogosultak a támogatásra. Az adatszolgáltatást ráadásul nem is lehet majd elutasítani.

Az adatokat a minisztérium az ingatlan-nyilvántartásból, az adóhatóságtól, az egészségbiztosítóktól és a Szociális Biztosítótól, a munkaügyi központtól, valamint más energetikai intézményektől szerzi be.

Saková korábban azt ígérte, hogy az adatok kezelése a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett fog végbemenni, csak a szükséges ideig fogják tárolni azokat, és az egyes információkat úgy fogják feldolgozni, hogy azokat nem lehet majd hozzárendelni konkrét személyekhez.